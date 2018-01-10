Похититель, удерживавший свою жертву в заколоченном гробу, получил 5 лет тюрьмы – прокуратура

В Киевской области к пяти годам лишения свободы приговорили 46-летнего мужчину, который похитил человека и засунул его в гроб.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

По информации ведомства, в апреле 2015 года злоумышленник совместно с двумя сообщниками подъехали на автомобиле к дому потерпевшего и применяя физическую силу к последнему, силой поместили его в салон автомобиля, и вместе с потерпевшим отправились к месту жительства обвиняемого.

Злоумышленники завели мужчину в гаражное помещение и поместили его в гроб, забив крышку гвоздями, где незаконно удерживали.

В дальнейшем, похитители планировали требовать деньги за освобождение пострадавшего, однако ему в этот же день удалось самостоятельно освободиться и сообщить в правоохранительные органы о происшествии.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 146 (Похищение и лишение свободы человека по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, правоохранители Киево-Святошинского отдела полиции задержали двоих 29-летних жителей Днепропетровской области, которые в с. Крюковщина ночью похитили из машины деньги и инструменты, а из жилого дома - детскую коляску и велосипед.

