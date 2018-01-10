Власти Киева на месяц запретили представления цирка "Кобзов"

Более 20 детей заразились корью после посещения цирка.

Власти Киева на месяц запретили представления цирка "Кобзов"
Фото: todaynews.in.ua

В Киеве временно прекратит работу цирк "Кобзов" в связи со вспышкой кори.

Об этом на брифинге заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, передает 44.ua.

"В данном заведении есть один заболевший. Он заболел еще в декабре. В связи с тем, что сотрудники данного заведения не систематически проходят медосмотры, было принято решение о прекращении работы данного заведения на территории Киева", - сказал Поворозник.

Запрет на представления цирка введен на один месяц.

В конце декабря более 20 детей заболели корью после посещения цирка "Кобзов".

Этот цирк накануне попал в скандал. Оказалось, что при установке шатра "Кобзов" на Контрактовой площади был поврежден асфальт. Цирк обязался компенсировать расходы на ремонт.


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