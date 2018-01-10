Власти Киева на месяц запретили представления цирка "Кобзов"
Более 20 детей заразились корью после посещения цирка.
В Киеве временно прекратит работу цирк "Кобзов" в связи со вспышкой кори.
Об этом на брифинге заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, передает 44.ua.
"В данном заведении есть один заболевший. Он заболел еще в декабре. В связи с тем, что сотрудники данного заведения не систематически проходят медосмотры, было принято решение о прекращении работы данного заведения на территории Киева", - сказал Поворозник.
Запрет на представления цирка введен на один месяц.
В конце декабря более 20 детей заболели корью после посещения цирка "Кобзов".
Этот цирк накануне попал в скандал. Оказалось, что при установке шатра "Кобзов" на Контрактовой площади был поврежден асфальт. Цирк обязался компенсировать расходы на ремонт.
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Общество
10.01.2018 13:07