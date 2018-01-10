В Киеве детям без прививки от кори запретили посещать школы и садики
Соответствующее объявление будет предварительно размещено в учебных заведениях.
Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской горадминистрации решила, что детям без прививки против кори нужно запретить посещение школ и детских садов.
Об этом говорится на сайте столичной мэрии.
Когда именно запрет вступит в силу, пока не известно.
"Прежде всего, в детских коллективах необходимо провести проверку детей на наличие у них прививок против кори. Дети, у которых нет прививки или соответствующей справки от врача, будут недопущены к занятиям в школьных и дошкольных учебных заведениях всех форм собственности. Конечно же, соответствующее объявление будет предварительно размещено в учебных заведениях", - заявил первый вице-мэр Киева Николай Поворозник.
Решение позволит сократить контакты между детьми в инкубационный период и уменьшить вероятность заболевания в детских коллективов. Поворозник подчеркнул, что это не карантин, а профилактическая противоэпидемическая мера.
Он также призвал родителей подумать о детях и вакцинировать их. "Сейчас сделать прививку от кори можно во всех поликлинических заведениях столицы, которые максимально обеспечены вакцинами", - сказал чиновник.
"Органы исполнительной власти, предприятия, учреждения, организации и учебные заведения будут работать в режиме усиления профилактических мероприятий. Руководители учреждений получили рекомендации по особенного режима содержания помещений: соблюдение температурного режима, регулярное проветривание помещений и влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, рекомендуется ограничить проведение спортивных и культурных массовых мероприятий", - рассказал Поворозник.
С 1 до 10 января в Киеве зафиксировали 61 случай заболевания корью. Из них 49 случаев - среди детей. Почти все заболевшие были не привиты.
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Общество
10.01.2018 13:07