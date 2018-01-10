К убийству Ноздровской могут быть причастны другие лица – Нацполиция

К убийству Ноздровской могут быть причастны другие лица – Нацполиция

К убийству правозащитницы Ирины Ноздровской могут быть причастные и другие лица.

Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает РБК-Украина.

"На данный момент активные следственные действия продолжаются. Я не исключаю, что были люди, которые помогали совершать это убийство", - сказал Аброськин.

По его словам, полиция считает это преступление стечением обстоятельств, а не заранее спланированным актом. "Это не спланированное убийство, это стечение обстоятельств", - заявил он.

Напомним, ранее Аброськин заявил, что подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский признал свою вину сразу же после задержания, однако не раскаивается в содеянном. Кроме того, по словам замглавы Нацполиции, следствием было проведено более 70 экспертиз ДНК, предварительные результаты которых доказывают вину подозреваемого.




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