К убийству Ноздровской могут быть причастны другие лица – Нацполиция
К убийству правозащитницы Ирины Ноздровской могут быть причастные и другие лица.
Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает
"На данный момент активные следственные действия продолжаются. Я не исключаю, что были люди, которые помогали совершать это убийство", - сказал Аброськин.
По его словам, полиция считает это преступление стечением обстоятельств, а не заранее спланированным актом. "Это не спланированное убийство, это стечение обстоятельств", - заявил он.
Напомним, ранее Аброськин заявил, что подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский признал свою вину сразу же после задержания, однако не раскаивается в содеянном. Кроме того, по словам замглавы Нацполиции, следствием было проведено более 70 экспертиз ДНК, предварительные результаты которых доказывают вину подозреваемого.
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Общество
10.01.2018 12:22