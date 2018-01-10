Пенелопа Крус покорила сексуальным образом на премьере сериала о Джанни Версаче
В Лос-Анджелесе состоялась премьера второго сезона "Американской истории преступлений: Джанни Версаче".
Об этом сообщают СМИ.
В новых сериях зритель узнает факты об убийстве итальянского модельера и дизайнера, основателя дома Versace.
Актриса Пенелопа Крус исполнила в сериале роль младшей сестры покойного модельера – Донателлу Версаче, а роль самого Джанни досталась Эдгару Рамиресу. Певец Рики Мартин сыграл любовника Джанни, роль убийцы дизайнера досталась Даррену Криссу.
Пенелопа Крус продемонстрировала на показе сексуальный и эффектный образ. Крус выбрала платье в пол бордового цвета с кружевными вставками от Stella McCartney.
Наряд со смелым декольте Пенелопа дополнила серьгами Swarovski и собранной прической.
Напомним, дизайнер Джанни Версаче был застрелен утром 15 июля 1997 года на ступенях собственного дома в Майами-Бич серийным убийцей Эндрю Кьюнененом. Через несколько дней убийца покончил с собой.
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