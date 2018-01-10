Пенелопа Крус покорила сексуальным образом на премьере сериала о Джанни Версаче

Пенелопа Крус покорила сексуальным образом на премьере сериала о Джанни Версаче (ФОТО)

В Лос-Анджелесе состоялась премьера второго сезона "Американской истории преступлений: Джанни Версаче".

Об этом сообщают СМИ.

В новых сериях зритель узнает факты об убийстве итальянского модельера и дизайнера, основателя дома Versace.

Актриса Пенелопа Крус исполнила в сериале роль младшей сестры покойного модельера – Донателлу Версаче, а роль самого Джанни досталась Эдгару Рамиресу. Певец Рики Мартин сыграл любовника Джанни, роль убийцы дизайнера досталась Даррену Криссу.

Пенелопа Крус продемонстрировала на показе сексуальный и эффектный образ. Крус выбрала платье в пол бордового цвета с кружевными вставками от Stella McCartney.

Наряд со смелым декольте Пенелопа дополнила серьгами Swarovski и собранной прической.

Напомним, дизайнер Джанни Версаче был застрелен утром 15 июля 1997 года на ступенях собственного дома в Майами-Бич серийным убийцей Эндрю Кьюнененом. Через несколько дней  убийца покончил с собой. 




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