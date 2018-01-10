Полиция нашла нож, которым была убита Ноздровская

Записка, в которой Россошанский взял вину на себя, была написана в присутствии правоохранителей.

Полиция нашла нож, которым была убита Ноздровская
Вячеслав Аброськин
Фото: Пресс-служба ГУНП в Донецкой области

Полиция обнаружила в реке в Демидове Киевской области нож, которым, вероятно, была убита правозащитница и юрист Ирина Ноздровская.

Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Мы обнаружили разные ножи в русле реки... И уже провели экспертизу, которая показала, что один из этих ножей является орудием убийства", - сказал он.

Аброськин не исключает, что об убийстве Ноздровской могли знать знакомые подозреваемого в этом преступлении Юрия Россошанского.

Он также сообщил, что записка, в которой Россошанский взял всю вину на себя, была написана им в присутствии сотрудников полиции.

Напомним, убийство Ноздровской произошло накануне Нового года и приобрело большой резонанс, так как она участвовала в не менее громком судебном процессе. В течение длительного времени Ноздровская добивалась обвинительного приговора для Дмитрия Россошанского, который в 2015 году сбил насмерть ее сестру Светлану. Россошанский является племянником бывшего председателя Вышгородского районного суда.

В июне 2017 года Россошанского приговорили к семи годам тюрьмы. 27 декабря 2017 апелляционный суд отправил дело в первую инстанцию и продолжил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого, Юрий Россошанский, прямо угрожал Ирине. Спустя два дня она исчезла, а 1 января ее тело нашли в ручье возле Демидова.

Юрия Россошанского и задержали по подозрению в убийстве. 8 января ему вручили подозрение по ч 1. ст 115 УК (Умышленное убийство), а 9 января отправили в СИЗО на два месяца. На теле Ноздровской также были найдены следы ДНК Россошанского.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Отцом ребенка 12-летней роженицы из Львовской области оказался ее 14-летний двоюродный братОтцом ребенка 12-летней роженицы из Львовской области оказался ее 14-летний двоюродный брат
В киевском детском саду избили родителей за отказ сдавать деньги – соцсети В киевском детском саду избили родителей за отказ сдавать деньги – соцсети
Участник смертельного ДТП в Харькове отказался обжаловать арестУчастник смертельного ДТП в Харькове отказался обжаловать арест
В Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать ребенка, на которого упал самоубийцаВ Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать ребенка, на которого упал самоубийца
Юрий Россошанский признался, что убил Ноздровскую во время ссоры - СМИЮрий Россошанский признался, что убил Ноздровскую во время ссоры - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Киевская полиция проверит информацию о том, что ее сотрудники подбросили бизнесмену патроныКиевская полиция проверит информацию о том, что ее сотрудники подбросили бизнесмену патроны
К убийству Ноздровской могут быть причастны другие лица – НацполицияК убийству Ноздровской могут быть причастны другие лица – Нацполиция
Во Львовской области братья занимались разбоем, отобрали сумку с 300 тысячами гривен – полицияВо Львовской области братья занимались разбоем, отобрали сумку с 300 тысячами гривен – полиция
Полиция согласилась на общественный контроль в расследовании убийства НоздровскойПолиция согласилась на общественный контроль в расследовании убийства Ноздровской
Полиция рассматривает четыре основные версии убийства НоздровскойПолиция рассматривает четыре основные версии убийства Ноздровской
Убийство Ноздровской: Полиция допросила более 50 человекУбийство Ноздровской: Полиция допросила более 50 человек
Полиция задержала подозреваемых в убийстве экс-директора "Укрспирта" ПанковаПолиция задержала подозреваемых в убийстве экс-директора "Укрспирта" Панкова
В США полиция застрелила мужчину, который в противогазе с мачете бросался на людейВ США полиция застрелила мужчину, который в противогазе с мачете бросался на людей
Стрельба в Одессе: полиция задержала подозреваемыхСтрельба в Одессе: полиция задержала подозреваемых
Полиция задержала киевлянина, накануне "заминировавшего" ТЦ на МалышкоПолиция задержала киевлянина, накануне "заминировавшего" ТЦ на Малышко
Последние новости
Подгружаем последние новости