Полиция нашла нож, которым была убита Ноздровская
Записка, в которой Россошанский взял вину на себя, была написана в присутствии правоохранителей.
Полиция обнаружила в реке в Демидове Киевской области нож, которым, вероятно, была убита правозащитница и юрист Ирина Ноздровская.
Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
"Мы обнаружили разные ножи в русле реки... И уже провели экспертизу, которая показала, что один из этих ножей является орудием убийства", - сказал он.
Аброськин не исключает, что об убийстве Ноздровской могли знать знакомые подозреваемого в этом преступлении Юрия Россошанского.
Он также сообщил, что записка, в которой Россошанский взял всю вину на себя, была написана им в присутствии сотрудников полиции.
Напомним, убийство Ноздровской произошло накануне Нового года и приобрело большой резонанс, так как она участвовала в не менее громком судебном процессе. В течение длительного времени Ноздровская добивалась обвинительного приговора для Дмитрия Россошанского, который в 2015 году сбил насмерть ее сестру Светлану. Россошанский является племянником бывшего председателя Вышгородского районного суда.
В июне 2017 года Россошанского приговорили к семи годам тюрьмы. 27 декабря 2017 апелляционный суд отправил дело в первую инстанцию и продолжил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого, Юрий Россошанский, прямо угрожал Ирине. Спустя два дня она исчезла, а 1 января ее тело нашли в ручье возле Демидова.
Юрия Россошанского и задержали по подозрению в убийстве. 8 января ему вручили подозрение по ч 1. ст 115 УК (Умышленное убийство), а 9 января отправили в СИЗО на два месяца. На теле Ноздровской также были найдены следы ДНК Россошанского.
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Общество
10.01.2018 08:47