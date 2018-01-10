Полиция нашла нож, которым была убита Ноздровская

Записка, в которой Россошанский взял вину на себя, была написана в присутствии правоохранителей.

Вячеслав Аброськин Фото: Пресс-служба ГУНП в Донецкой области

Полиция обнаружила в реке в Демидове Киевской области нож, которым, вероятно, была убита правозащитница и юрист Ирина Ноздровская.

Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Мы обнаружили разные ножи в русле реки... И уже провели экспертизу, которая показала, что один из этих ножей является орудием убийства", - сказал он.

Аброськин не исключает, что об убийстве Ноздровской могли знать знакомые подозреваемого в этом преступлении Юрия Россошанского.

Он также сообщил, что записка, в которой Россошанский взял всю вину на себя, была написана им в присутствии сотрудников полиции.

Напомним, убийство Ноздровской произошло накануне Нового года и приобрело большой резонанс, так как она участвовала в не менее громком судебном процессе. В течение длительного времени Ноздровская добивалась обвинительного приговора для Дмитрия Россошанского, который в 2015 году сбил насмерть ее сестру Светлану. Россошанский является племянником бывшего председателя Вышгородского районного суда.

В июне 2017 года Россошанского приговорили к семи годам тюрьмы. 27 декабря 2017 апелляционный суд отправил дело в первую инстанцию и продолжил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого, Юрий Россошанский, прямо угрожал Ирине. Спустя два дня она исчезла, а 1 января ее тело нашли в ручье возле Демидова.