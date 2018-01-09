В Глевахе банда подростков избивала прохожих (ВИДЕО)

В Глевахе банда подростков избивала прохожих (ВИДЕО)

В поселке Глеваха под Киевом на молодую пару напала банда из шестерых подростков, в которой были и девушки.

Об этом сообщает ТСН.

"Вот моя майка и волосы моей жены, которые вырывали из нее, а вот – что сдирали с меня полностью верхнюю одежду, содрали и футболку…Кристина получила сотрясение мозга и повреждения лица. Ее головой об асфальт. Все летело, это очень страшно. Резиновая дубинка, которой он размахивал", – рассказал пострадавший Артем Туровский.

Избиение продолжалось в течение 40 минут, соседи успели вызвать полицию. Но правоохранители опросили всех участников и отпустили их по домам.

"Принимала участие в драке старшая сестра одного из тех несовершеннолетних детей, которые били моего сына", – говорит жительница Глевахи Наталья Ибрагимова.

Неделю назад на той же улице группа несовершеннолетних избила другого юношу, который до сих пор лежит в больнице. Местные жители говорят, что знают хулиганов, и по крайней мере часть из них – подростки.

"Мы неоднократно с некоторыми проводили работу. Дети, которые остались под опекой, временно устроены к дедушке, который несет за них ответственность", – пояснила старший инспектор ювенальной превенции Наталья Загородняя.

Дедушка оправдывается, что не имеет должного влияния на детей, поэтому остановить их не может.

роSSийском городе Оренбург школьник убил прохожего по дороге с новогодней елки.

Об этом во вторник, 9 января, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Отмечается, что подросток вместе с пятью одноклассниками возвращался домой с праздничного мероприятия. По дороге у них возник конфликт с прохожим. В итоге школьник убил мужчину ударив его ногой в голову. Вследствие   удара 34-летний мужчина умер на месте происшествия.

15-летнему подростку предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Он находится под домашним арестом, но вину в содеянном не признает.




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