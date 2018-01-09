Дело Ноздровской: адвокатам дали почитать материалы дела об убийстве правозащитницы

Дело Ноздровской: адвокатам дали почитать материалы дела об убийстве правозащитницы

9 января в 16:20 в Вышгородском райсуде, где будут избирать меру пресечения Юрию Россошанскому, подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, адвоктов допустили к просмотру материалов дела.

Об этом сообщает корреспондент ГолосUA.

«Двое адвокатов прошли в канцелярию, где ознакомятся с материалами дела», - сообщил корреспондент.

По словам защитников, по закону, они имеют право потратить не менее 3 часов на ознакомление с материалами дела. После этого решится вопрос о начале судебного заседания.

Напомним, подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской считает свои действия оправданными, заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Эксперты на месте, где было найдено тело правозащитницы Ирины Ноздровской.

Работа экспертов и заявление Аброськина Напомним, ранее по подозрению в убийстве правозащитницы был задержан Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. Юрий Россошанский признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

1 января под Киевом нашли тело пропавшей правозащитницы Ирины Ноздровской. 38-летнюю жительницу с. Демидов Вышгородского района, которая исчезла 3 дня назад, сегодня обнаружили бездыханной в местной реке. 

В свою очередь в полиции озвучили версии мотива преступления. Правоохранители отвергают вероятность самоубийства и считают, что, скорее всего, убийство связано с ее профессиональной деятельностью, в первую очередь из-за ее участия в деле по гибели ее сестры в ДТП

В свою очередь уполномоченный Президента по правам человека Михаил Чаплыга считает, что Ноздровскую можно было спасти от убийства. Правозащитник указал на бездеятельность правоохранительной системы в данном вопросе. 

Ноздровская занималась делом о гибели своей сестры – Светланы Сапатинской, которую в с. Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. После смертельного ДТП Россошанского сначала не арестовали, а отпустили под домашний арест. В мае 2017 года Россошанского приговорили к семи годам заключения, его защита подала апелляцию. 

27 декабря 2017 состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресеченияв виде содержания под стражей на 60 суток.




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