Адвокат назвал официальную версию смерти Нозровской

Адвокат назвал официальную версию смерти Нозровской

Официальная версия смерти правозащитницы Ирины  Ноздровской – кровотечение от множества колото-резанных ран. Но улики можно было подбросить на место убийства.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил адвокат дочери Ирины Ноздровской Анатолий Худяков. 

«Промедление поисков  Ноздровской может негативно сказаться на результате расследования.  Тело пролежало в воде с течением  четыре дня.  В результате чего вымываются биологические образцы. ДНК экспертиза подтверждает, что Ирина боролась с преступником. Но если кроме ДНК экспертизы других доказательств нет, то грош цена такой экспертизе. Есть яркие примеры, когда подкладываются волосы, потом включается камера и все доблестно изымается.  Материалов дела не видел, не знаю, что у нее было отобрано под ногтями, но три дня у нас однозначно упущено», - сказал А.Худяков.

По его словам, официальная версия смерти Ноздровской – кровотечение от множества колото-резанных ран.

«Согласно медицинскому свидетельству, которое выдается  из морга – официальная версия смерти Ноздровской – кровотечение от множества колото-резанных ран»,- резюмировал А.Худяков.

Напомним, подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской считает свои действия оправданными, заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Ранее по подозрению в убийстве правозащитницы был задержан Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. Юрий Россошанский признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

1 января под Киевом нашли тело пропавшей правозащитницы Ирины Ноздровской. 38-летнюю жительницу с. Демидов Вышгородского района, которая исчезла 3 дня назад, обнаружили бездыханной в местной реке. 

В свою очередь, в полиции озвучили версии мотива преступления. Правоохранители отвергают вероятность самоубийства и считают, что, скорее всего, убийство связано с ее профессиональной деятельностью, в первую очередь из-за ее участия в деле по гибели ее сестры в ДТП

А уполномоченный Президента по правам человека Михаил Чаплыга считает, что Ноздровскую можно было спасти от убийства. Правозащитник указал на бездеятельность правоохранительной системы в данном вопросе. 

Ноздровская занималась делом о гибели своей сестры – Светланы Сапатинской, которую в с. Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. После смертельного ДТП Россошанского сначала не арестовали, а отпустили под домашний арест. В мае 2017 года Россошанского приговорили к семи годам заключения, его защита подала апелляцию. 

27 декабря 2017 состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.




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