Адвокат назвал официальную версию смерти Нозровской

Официальная версия смерти правозащитницы Ирины Ноздровской – кровотечение от множества колото-резанных ран. Но улики можно было подбросить на место убийства.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил адвокат дочери Ирины Ноздровской Анатолий Худяков.

«Промедление поисков Ноздровской может негативно сказаться на результате расследования. Тело пролежало в воде с течением четыре дня. В результате чего вымываются биологические образцы. ДНК экспертиза подтверждает, что Ирина боролась с преступником. Но если кроме ДНК экспертизы других доказательств нет, то грош цена такой экспертизе. Есть яркие примеры, когда подкладываются волосы, потом включается камера и все доблестно изымается. Материалов дела не видел, не знаю, что у нее было отобрано под ногтями, но три дня у нас однозначно упущено», - сказал А.Худяков.

По его словам, официальная версия смерти Ноздровской – кровотечение от множества колото-резанных ран.

«Согласно медицинскому свидетельству, которое выдается из морга – официальная версия смерти Ноздровской – кровотечение от множества колото-резанных ран»,- резюмировал А.Худяков.

Напомним, подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской считает свои действия оправданными, заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Ранее по подозрению в убийстве правозащитницы был задержан Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. Юрий Россошанский признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом .

1 января под Киевом нашли тело пропавшей правозащитницы Ирины Ноздровской. 38-летнюю жительницу с. Демидов Вышгородского района, которая исчезла 3 дня назад, обнаружили бездыханной в местной реке.

В свою очередь, в полиции озвучили версии мотива преступления. Правоохранители отвергают вероятность самоубийства и считают, что, скорее всего, убийство связано с ее профессиональной деятельностью, в первую очередь из-за ее участия в деле по гибели ее сестры в ДТП.

А уполномоченный Президента по правам человека Михаил Чаплыга считает, что Ноздровскую можно было спасти от убийства. Правозащитник указал на бездеятельность правоохранительной системы в данном вопросе.

Ноздровская занималась делом о гибели своей сестры – Светланы Сапатинской, которую в с. Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. После смертельного ДТП Россошанского сначала не арестовали, а отпустили под домашний арест. В мае 2017 года Россошанского приговорили к семи годам заключения, его защита подала апелляцию.