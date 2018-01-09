Отец Ноздровской обвинил Россошанского в еще одном убийстве в Демидове

Отец Ноздровской обвинил Россошанского в еще одном убийстве в Демидове

Отец убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Сергей обвинил Дмитрия Россошанского и его товарища в гибели жителя села Демидов Александра Алехина.

Об этом сообщает "Прямой".

"В 2005 году сын Юрия Россошанского со своим другом убили здесь человека, который приехал где-то с Урала и здесь жил, купил полдома. И Россошанского сын, Дима, со своим другом забили деревянными брусками, забили, как зверя. А их родственник, дядя, работал главным судьей в Вышгородском суде. У этого Димы Россошанского уже был целый букет всяких преступлений. И это все покрывалось, и это убийство покрылось", - отмечает отец Ноздровской.

Мужчина отмечает, что тогда Россошанский избежал наказания, потому что дядя был судья. А информацию о гибели подали так, будто Алехин сам себя забил деревянными брусками.

"Приехала милиция и там было все в крови, они вымыли все, убрали, забрали те деревянные бруски - и увезли. И никакого дела даже открыто не было. Похоронили того беднягу, как будто сам себя забил брусками до смерти. Это был Алехин Саша. Его много в селе знают, он проводил людям отопления, хороший человек был. Покрыли это все убийство, потому что дядя судья ", - рассказал отец Ирины Ноздровской.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Отцом ребенка 12-летней роженицы из Львовской области оказался ее 14-летний двоюродный братОтцом ребенка 12-летней роженицы из Львовской области оказался ее 14-летний двоюродный брат
В киевском детском саду избили родителей за отказ сдавать деньги – соцсети В киевском детском саду избили родителей за отказ сдавать деньги – соцсети
"Граждане, одумайтесь!": Аброськин ответил на требование людей расследовать убийство Ноздровской"Граждане, одумайтесь!": Аброськин ответил на требование людей расследовать убийство Ноздровской
Участник смертельного ДТП в Харькове отказался обжаловать арестУчастник смертельного ДТП в Харькове отказался обжаловать арест
В Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать ребенка, на которого упал самоубийцаВ Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать ребенка, на которого упал самоубийца
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве мужчины на ПодолеВ Киеве задержали подозреваемых в убийстве мужчины на Подоле
Подозреваемым в убийстве Ноздровской оказался отец виновника ДТППодозреваемым в убийстве Ноздровской оказался отец виновника ДТП
СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве НоздровскойСМИ назвали имя подозреваемого в убийстве Ноздровской
В МВД сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровской (обновлено)В МВД сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровской (обновлено)
В МВС сообщили о задержании подозреваемого в убийстве НоздровскойВ МВС сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровской
Лану Дель Рей обвинили в плагиате, дело будет рассмотрено в суде (ВИДЕО)Лану Дель Рей обвинили в плагиате, дело будет рассмотрено в суде (ВИДЕО)
К расследованию убийства Ноздровской привлечено 300 полицейскихК расследованию убийства Ноздровской привлечено 300 полицейских
Четыре женщины обвинили известного американского сценариста в изнасилованияхЧетыре женщины обвинили известного американского сценариста в изнасилованиях
В полиции рассказали о ходе раследования убийства НоздровскойВ полиции рассказали о ходе раследования убийства Ноздровской
Тело Ноздровской отправили на дополнительную экспертизуТело Ноздровской отправили на дополнительную экспертизу
Последние новости
Подгружаем последние новости