В Запорожье вернули в СИЗО арестанта, отпущенного по ошибке
В Запорожье вернули за решетку арестанта, который вышел из СИЗО по ошибке – вместо своего сокамерника.
Об этом сообщает пресс-служба Орджоникидзевского районного суда города.
Как стало известно, 18 декабря из следственного изолятора вместо задержанного, освобожденного под залог, ушел его сокамерник.
После выхода на волю 32-летний житель Днепра, арестованный в сентябре прошлого года за кражу, сбежал и попытался скрыться, однако его объявили в розыск и нашли. Теперь ему инкриминируют статью Уголовного кодекса "побег из мест лишения свободы или из-под стражи".
В ходе судебного заседания задержанному была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей скором на 60 дней, а также установлен залог в размере свыше 35 тысяч гривен.
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09.01.2018 13:29