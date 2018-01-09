В Болгарии убили известного бизнесмена
Убитый имел связи в болгарской правящей партии ГЕРБ.
В столице Болгарии Софии убили известного бизнесмена Петра Христова, имевшего связи в правящей партии ГЕРБ премьер-министра Бойко Борисова.
Об этом сообщает Euractiv.
"Вчера, 8 января, в столице Софии был убит ведущий болгарский бизнесмен, сообщила полиция", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 49-летнего Христова, который был владельцем крупной молочной компании Laktima и имел интересы в строительстве, несколько раз выстрелили возле его офиса в Софии.
Его успели привезти в больницу, однако вскоре мужчина скончался от полученных ранений.
Как сообщается, Христов имел связи в правящей партии премьер-министра Борисова ГЕРБ.
Глава национальной полиции Болгарии Христо Терзийски сказал, что следствие по этому делу будет сосредоточено на деловых интересах Христова.
Убийство бизнесмена произошло через три недели после того, как в Софии тяжело ранили высокопоставленного чиновника налоговой службы. Он остается в критическом состоянии.
Напомним, что перед Новым годом под Киевом была убита юристка Ирина Ноздровская. Убийство приобрело большой резонанс, так как она участвовала в громком судебном процессе. В течение длительного времени Ноздровская добивалась обвинительного приговора для Дмитрия Россошанского, который в 2015 году сбил насмерть ее сестру Светлану. Россошанский является племянником бывшего председателя Вышгородского районного суда.
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