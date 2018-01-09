В Болгарии убили известного бизнесмена

Убитый имел связи в болгарской правящей партии ГЕРБ.

Фото: Мediapool

В столице Болгарии Софии убили известного бизнесмена Петра Христова, имевшего связи в правящей партии ГЕРБ премьер-министра Бойко Борисова.

Об этом сообщает Euractiv.

"Вчера, 8 января, в столице Софии был убит ведущий болгарский бизнесмен, сообщила полиция", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 49-летнего Христова, который был владельцем крупной молочной компании Laktima и имел интересы в строительстве, несколько раз выстрелили возле его офиса в Софии.

Его успели привезти в больницу, однако вскоре мужчина скончался от полученных ранений.

Как сообщается, Христов имел связи в правящей партии премьер-министра Борисова ГЕРБ.

Глава национальной полиции Болгарии Христо Терзийски сказал, что следствие по этому делу будет сосредоточено на деловых интересах Христова.

Убийство бизнесмена произошло через три недели после того, как в Софии тяжело ранили высокопоставленного чиновника налоговой службы. Он остается в критическом состоянии.