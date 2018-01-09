В Мариуполе полицейские штурмовали дом, чтобы спасти пьяную женщину от самосожжения

Патрульные потушили огонь с помощью автомобильного огнетушителя.

В Мариуполе полицейским пришлось штурмовать дом, чтобы спасти 36-летнюю женщину, которая закрылась в помещении и угрожала сжечь себя.

Об этом сообщает местный сайт MRPL.CITY.

По информации патрульных, инцидент произошёл в ночь на 8 января в Кальмиусском районе.

В два часа ночи полицейские получили вызов об угрозах физической расправы от 32-летней женщины, проживающей на улице Сакко и Ванцетти. Прибыв на место, патрульные происшествия узнали от заявительницы, что в ее доме закрылась пьяная сожительница и никого не пускает в помещение, угрожая ножом.

"В этот момент, заметившая прибывший наряд 36-летняя женщина, забаррикадировавшаяся в доме и подожгла его изнутри. Чтобы спасти агрессивную женщину и потушить пожар, полицейские разбили окно, но она схватила топор и препятствовала действиям патрульных. Также, находясь в неадекватном состоянии, поджигательница взяла трехлитровую банку и швырнула ею в правоохранителей", - говорится в сообщении.

Фото: mrpl.city

Позже женщина потеряла сознание от угарного газа и тогда правоохранители выломали дверь и вытащили пострадавшую от собственных действий на свежий воздух. До приезда бригады пожарных полицейские потушили огонь с помощью автомобильного огнетушителя.

Фото: mrpl.city

Врачи скорой помощи, осмотрев поджигательницу, заявили, что госпитализация ей не требуется. Патрульные также получили незначительные ожоги.

Напомним, ранее жительница Мариуполя открыла стрельбу по окнам жилого дома.


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