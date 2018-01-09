В Италии арестовали 200 человек за связи с мафией

Около 200 членов одной из мафиозных групп были арестованы во время совместной операции полиции Италии и Германии.

Об этом сообщает Reuters .

В заявлении полиции Италии сказано, что во время операции была практически уничтожена ячейка мафиозной группы Ндрангета, которая базируется в южной части провинции Калабрия.

В полиции добавили, что операция была проведена совместно с полицией Германии. Поскольку кланы семей Фарао и Маринкола проникли в бизнес в обеих странах.

"Они имели большое влияние на торговцев вином, едой, а также тех, кто занимается сбором мусора и похоронными услугами", – сообщили в полиции.

В заявлении также говорится, что ряд публичных должностных лиц подозревается в коррупции, не указав, были ли они только в Италии или в обеих странах.

По результатам операции было изъято около 60 млн долларов.

Напомним, полиция Италии задержала 48 человек в рамках операции против калабрийской мафиозной преступной группировки Ндрангета.