В Италии арестовали 200 человек за связи с мафией
Около 200 членов одной из мафиозных групп были арестованы во время совместной операции полиции Италии и Германии.
Об этом сообщает
В заявлении полиции Италии сказано, что во время операции была практически уничтожена ячейка мафиозной группы Ндрангета, которая базируется в южной части провинции Калабрия.
В полиции добавили, что операция была проведена совместно с полицией Германии. Поскольку кланы семей Фарао и Маринкола проникли в бизнес в обеих странах.
"Они имели большое влияние на торговцев вином, едой, а также тех, кто занимается сбором мусора и похоронными услугами", – сообщили в полиции.
В заявлении также говорится, что ряд публичных должностных лиц подозревается в коррупции, не указав, были ли они только в Италии или в обеих странах.
По результатам операции было изъято около 60 млн долларов.
Напомним, полиция Италии задержала 48 человек в рамках операции против калабрийской мафиозной преступной группировки Ндрангета.
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