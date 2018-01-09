Циклон «Ава» нанес удар по острову Мадагаскар: погибли 29 человек, трое получили ранения

Власти Мадагаскара сообщили о том, что в результате удара тропического циклона "Ава" по восточной части этого островного государства в минувшие выходные погибли, по меньшей мере, 29 человек, а еще трое получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

"Циклон, который ударил по восточному Мадагаскару в минувшие выходные, убил по меньшей мере 29 человек", - сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается о двух пропавших без вести и трех раненых.

Тропический циклон "Ава" прошелся по Мадагаскару в пятницу и субботу, поразив в основном восточное побережье острова. Более 13 тысяч человек были эвакуированы из-за наводнений и риска оползней.

Также около 16 тысячам учеников разрешили не посещать занятия до четверга.

Напомним, что тропические циклоны возникают над тёплой морской поверхностью и сопровождаются мощными грозами, выпадением ливневых осадков и ветрами штормовой силы. Они получают энергию от поднятия влажного воздуха вверх, конденсации водяных паров в виде дождей и опускания более сухого воздуха, который возникает в этом процессе, вниз. Этот механизм принципиально отличается от механизма внетропических и полярных циклонов, в отличие от которых, тропические циклоны классифицируются как "циклоны с тёплым ядром".

Термин "тропический" означает как географический район, где в подавляющем большинстве случаев возникают подобные циклоны, то есть тропические широты, так и формирование этих циклонов в тропических воздушных массах. На Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии тропические циклоны называются тайфунами, а в Северной и Южной Америке — ураганами. Принято считать, согласно шкале Бофорта, что шторм переходит в ураган при скорости ветра более 117 км/ч (или 30 м/c).