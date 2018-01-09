Ирину Ноздровскую похоронили в селе под Киевом

Ее убили перед Новым годом.

Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко

Во вторник, 9 января, в селе Демидов возле Киева похоронили юристку Ирину Ноздровскую, сообщил корреспондент LB.ua.

Убийство Ноздровской произошло накануне Нового года и приобрело большой резонанс, так как она участвовала в не менее громком судебном процессе. В течение длительного времени Ноздровская добивалась обвинительного приговора для Дмитрия Россошанского, который в 2015 году сбил насмерть ее сестру Светлану. Россошанский является племянником бывшего председателя Вышгородского районного суда.

В июне 2017 года Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря 2017 апелляционный суд отправил дело в первую инстанцию и продолжил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого, Юрий Россошанский, прямо угрожал Ирине. Спустя два дня она исчезла, а 1 января ее тело нашли в ручье возле Демидова.

Именно Юрия Россошанского и задержали по подозрению в убийстве Ноздровской. 8 января ему вручили подозрение по ч 1. ст 115 УК (Умышленное убийство).