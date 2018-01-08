СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве Ноздровской
Подозреваемым в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, которого недавно задержала полиция, оказался Россошанский Юрий Викторович, 1954 года рождения.
Об этом
По информации издания, мужчина приходится отцом Дмитрию Россошанскому - водителю, который в сентябре 2015 сбил насмерть сестру Ноздровской - Светлану Сапатинскую.
Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.
Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.
Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.
2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.
8 января украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Ноздровской.
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