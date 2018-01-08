Лану Дель Рей обвинили в плагиате, дело будет рассмотрено в суде (ВИДЕО)

Лану Дель Рей обвинили в плагиате, дело будет рассмотрено в суде (ВИДЕО)

Британская рок-группа Radiohead рассматривает возможность подать в суд на американскую поп-певицу Лану Дель Рей за нарушение авторских прав.

Как сообщает Медуза со ссылкой на The Sun, певицу подозревают в заимствовании мелодии дебютного сингла Radiohead «Creep» 1992 года для своей композиции «Get Free».

Эта песня завершает пятый студийный альбом Ланы Дель Рей «Lust for Life», вышедший в 2017 году и занявший первое место в хит-парадах США и Великобритании. По словам источника таблоида, обе команды юристов музыкантов пытаются разрешить дело кулуарно и не доводить его до суда.

При этом музыканты Radiohead намерены добиться либо получения компенсации, либо включения своих имен в список соавторов песни с тем, чтобы далее получать авторские отчисления.

Сейчас авторами «Get Free» значатся сама Лана Дель Рей, Кирон Мензес и Рик Ноуэлс.

«Об иске - это правда. Хотя я знаю, что моя песня не была вдохновлена Creep, Radiohead считают, что это так и хотят получить 100% от публикации - за последние несколько месяцев я предлагала до 40%, но они примут только 100%. Их адвокаты были неумолимы, поэтому мы с ними будем судиться», - написала Лана Дель Рей в Twitter.




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