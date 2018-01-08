Самые ожидаемые книги 2018 года

Книга – это не только лучший подарок, но и отличное спасение от стресса или серых будней. Редакция ГолосUA подготовила для вас подборку самых ожидаемых книг 2018 года, чтобы вы ничего не пропустили и вдоволь насладились прекрасными историями.

1. Джоан Роулинг - "Смертельное белье"

Джоан Роулинг еще в 2012 году взяла себе творческий псевдоним Роберт Гэлбрейт и под ним уже успела выпустить три книги о частном детективе Корморана Страйка. Ее герой распутывает самые тяжелые и очень неожиданные дела с легкостью и шармом. В 2018-м выйдет ее четвертая книга о детективе из Лондона, которая называется "Смертельное белье".

2. Януш Леон Вишневский "Одиночество в сети-2"

Несколько лет сторонники самого пронзительного романа современности о любви в интернете надеялись на продолжение и вот, наконец, это произошло. Януш Леон Вишневский недавно признался, что работает над продолжением своей знаменитой книги. Ее выход планируется на осень 2018 года.



3. Харуки Мураками "Убийство командора"

Японский писатель решил удивить своих читателей и написал роман о молодом художнике, который живет у известного создателя. Мистический дом и его картины принесут неожиданные события, от которых ты не сможешь оторваться. Уже в марте 2018 года книга будет доступна для прочтения.



4. Джордж Мартин - "Ветра зимы"

Шестую и последнюю книгу из цикла "Песнь льда и пламени" ждут миллионы фанатов по всему миру. Джордж Мартин обещает выпустить "Ветра зимы" уже до конца 2018-го. А там уже и премьера 8 сезона культового сериала.

5. Стивен и Уоен Кинг "Спящие красавицы"

Легендарный Стивен Кинг для создания новой книги решил обзавестись соавтором, которым стал его родной сын Оуэн. Действие книги "Спящие красавицы" разворачивается в женской тюрьме, где происходит что-то очень нереальное и мистическое. Царство Морфея не отпускает так просто и может показать свои ужасные последствия, если пробудить «спящих красавиц». На книгу можно ожидать уже в этом году.

6. Борис Акунин «Не прощаюсь. Приключения Эраста Фандорина в ХХ веке. Часть вторая»

С основным героем писателя — Эрастом Петровичем Фандориным, — мы вроде бы расстались в очень слабом романе «Черный город». Подобно Артуру Конану Дойлу, автор «завязал» с любимым персонажем, чтобы посвятить себя другим занятиям (роSSийской истории и политике). Но — опять-таки подобно Дойлу, — в 2015-м внезапно вернулся к герою в сборнике «Планета Вода», серии повестей о похождениях Фандорина в XX веке. Новый сборник называется «Не прощаюсь». Действие первой повести происходит в 1918 году, в поезде под Самарой. После событий «Черного города» Фандорин четвертый год подряд лежит в коме (то есть он проспал всю Октябрьскую революцию), а Маса пытается вернуть его к жизни. Книга выйдет 8 февраля 2018 года — в двадцатую годовщину публикации первого романа о Фандорине, «Азазель».

7. Сью Брук «Семиос»



Дебютный роман американской писательницы Сью Бурк — история об останках человечества, высадившихся на неведомой планете, и очень странном симбиозе, который им приходится завести с местными жителями. Тонкость в том, что туземцы тоже кое-как выживают после апокалипсиса, сделавшего планету чрезвычайно опасной для жизни.

8. Сэм Хоук «Город лжи»



Дебютный фэнтези-роман австралийского автора Сэма Хоука, который уже сравнивают с творчеством Робин Хобб. Главный герой — специалист по ядам, защищающий от отравителей семью важного политика (Канцлера). Когда Канцлер все-таки умирает от неизвестной отравы, город осаждает вражеская армия, и главному герою с сестрой приходится более активно защищать наследника.



9. Бернард Вербер – «Из потустороннего мира»

Книги Бернарда Вебера читают во всем мире. При этом в начале творческого пути (26 лет назад) его книги не воспринимали всерьез, а критики просто игнорировали творчество молодого автора. Но начиная с 2000-х годов, произведения автора все больше привлекают читателей.

Особенно популярны «Танатонавты», «Империя Ангелов», «Тайна Богов». Совсем недавно вышла книга «Завтрашний день кошки». А в следующем году состоится презентация нового романа «Из потустороннего мира». К сожалению, узнать о сюжете новой книги Бернарда Вербера СМИ ничего не удалось.

10. Дуглас Адамс, Дэвид Фишер — «Город смерти»

Роман «Город смерти» основан на одноименной серии «Доктора Кто», соавтором сценария которой выступил Дуглас Адамс, создатель знаменитого романа «Автостопом по галактике».

Впервые за долгое время Доктор и Романа оказываются на каникулах. Их ждут уютные кофейни, теплый воздух и потрясающие виды Парижа 1979 года. Впрочем, довольно скоро путешественники обнаруживают нарушения в самой ткани времени, узнают о краже знаменитой «Моны Лизы» из Лувра и знакомятся с таинственным и опасным графом Скарлиони.