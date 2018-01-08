Британский певец снял клип с видами Крещатика, Майдана и Софийского собора (ВИДЕО)
Британский певец Калум Скотт снял клип в Киеве. На видео можно узнать Майдан, Крещатик, Софийский собор, памятник Шевченко и другие известные места столицы.
Видео появилось на официальном видео-канале исполнителя.
"Горд объявить, что мой официальный клип на песню You Are The Reason уже вышел. Это видео много для меня значит, надеюсь, для вас также станет особенным", - написал Калум на своей официальной странице в Facebook.
Известно, что съемки клипа проходили в ноябре. Калум Скотт стал популярным в Великобритании после шоу "Britain's Got Talent". Его назвали "золотым мальчиком", поскольку с первого прослушивания его сразу отправили в прямые эфиры с помощью "золотой кнопки" главный продюсер и судья этого шоу Саймон Коуэлл.
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08.01.2018 03:14