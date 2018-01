Британский певец снял клип с видами Крещатика, Майдана и Софийского собора (ВИДЕО)

Британский певец Калум Скотт снял клип в Киеве . На видео можно узнать Майдан, Крещатик, Софийский собор, памятник Шевченко и другие известные места столицы.

Видео появилось на официальном видео-канале исполнителя.

"Горд объявить, что мой официальный клип на песню You Are The Reason уже вышел. Это видео много для меня значит, надеюсь, для вас также станет особенным", - написал Калум на своей официальной странице в Facebook.

Известно, что съемки клипа проходили в ноябре. Калум Скотт стал популярным в Великобритании после шоу "Britain's Got Talent". Его назвали "золотым мальчиком", поскольку с первого прослушивания его сразу отправили в прямые эфиры с помощью "золотой кнопки" главный продюсер и судья этого шоу Саймон Коуэлл.