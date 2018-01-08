В 1967 году на Нобелевскую премию по литературе выдвигали Тычину, Драча и Лину Костенко
Кандидатов из Украины выдвигал историк Омельян Прицак.
Шведская академия наук обнародовала списки номинантов на Нобелевскую премию по литературе 1967 года.
Как сообщает Читомо, в том году на премию выдвигали Павла Тычину, Ивана Драча и Лину Костенко.
Списки номинантов на Нобелевскую премию традиционно держат в секрете 50 лет.
Всех кандидатов из Украины в 1967 году выдвинул Омельян Прицак – украинско-американский историк, востоковед, языковед. Выпускник исторического факультета Львовского университета, ученик Агатангела Крымского. Доктор философии.
Павла Тычину выдвигали и в 1966 году, но его заявку отклонили из-за "неуместности и несвоевременности".
Всего в списке номинантов-1967 указано 70 писателей, среди которых Хорхе Луис Борхес, Сэмюэл Беккет, Пабло Неруда, Джон Рональд Руэл Толкиен. Лауреатом Нобелевской премии в этом году стал гватемальский писатель Мигель Анхель Астуриас.
Напомним, в 2017 году Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро.
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