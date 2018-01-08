Джон Сноу из "Игры престолов" устроил погром в баре в Нью-Йорке

Исполнитель роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов" Кит Харингтон разбушевался в нью-йоркском баре.

Об этом сообщает TMZ .

Харнигтон, по-видимому, сильно пьяный, решил вмешаться в бильярдную игру посетителей бара. Актер начал стучать по столу, хватать кии и приставать к игрокам.

После этого администрация заведения попросила Харингтона удалиться. Звезда "Игры престолов" покинул бар, однако вскоре вернулся. Затем, прибегнув к крайним мерам, охрана бара силой вытурила актера из заведения, рассказал очевидец.

Напомним, ранее сообщалось, исполнитель роли ДжонаСноу в телесериале «Игра престолов» Кит Харингтон признался, что финал последнего восьмого сезона заставил его плакать.