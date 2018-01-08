Власти Папуа - Новой Гвинеи эвакуировали около 600 человек из-за извержения вулкана

Власти Папуа — Новой Гвинеи эвакуировали около 600 человек, проживающих на вулканическом острове Кадовар, после того как началось извержение вулкана.

Об этом сообщает новозеландская радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на местные власти.

"Почти 600 жителей Кадовара были эвакуированы на близлежащие острова", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вулкан начал проявлять признаки активности 5 января, выбросив пепел. К середине воскресенья активность усилилась. Последний раз признаки активности вулкана были замечены 40 лет назад. Сообщается, что на данный момент около 50% территории Кадовара покрыто лавой.

Остров Кадовар, ширина которого составляет 2 км, находится в 40 км к северо-западу от острова Манам. В 2004 году власти также эвакуировали его население из-за извержения вулкана.

Папуа — Новая Гвинея является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" – мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходятся 90% всех землетрясений на Земле.

Напомним, ранее сообщалось, на Камчатке шлейф пепла от вулкана Ключевского протянулся на более чем 90 км.