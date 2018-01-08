Победительница «Евровидения-65» умерла во Франции

Победительница «Евровидения-65» умерла во Франции

Известная французская певица Франс Галль скончалась утром в воскресенье, 7 января.

Об этом сообщает Le Figaro.

Галль было 70 лет. По данным СМИ, причиной смерти стало инфекционное заболевание. В середине декабря Галль была госпитализирована.

Изабель Галль (настоящее имя) родилась 9 октября 1947 года в Париже. Ее отец, Роберт Галль, певец и автор, писал песни для Эдит Пиаф и Шарля Азнавура.  Галль начиная с 1963 года выпустила несколько хитов, в 1965 году победила на конкурсе «Евровидение».

Напомним, ранее сообщалось, скончалась известная украинская телеведущая, ресторанный критик Ирина Алцибеева.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Отцом ребенка 12-летней роженицы из Львовской области оказался ее 14-летний двоюродный братОтцом ребенка 12-летней роженицы из Львовской области оказался ее 14-летний двоюродный брат
Он знал, на что шел, женясь на мне, - Ольга Полякова о мужеОн знал, на что шел, женясь на мне, - Ольга Полякова о муже
"Граждане, одумайтесь!": Аброськин ответил на требование людей расследовать убийство Ноздровской"Граждане, одумайтесь!": Аброськин ответил на требование людей расследовать убийство Ноздровской
Участник смертельного ДТП в Харькове отказался обжаловать арестУчастник смертельного ДТП в Харькове отказался обжаловать арест
В Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать ребенка, на которого упал самоубийцаВ Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать ребенка, на которого упал самоубийца
Блок рекламы


Похожие новости
В результате шторма «Элеонора» во Франции погибли три человекаВ результате шторма «Элеонора» во Франции погибли три человека
В Китае врач умерла после 18 часов непрерывной работыВ Китае врач умерла после 18 часов непрерывной работы
В США умерла актриса Роуз МариВ США умерла актриса Роуз Мари
В Одессе задержали 16 нелегалов из Вьетнама, которые думали, что они во ФранцииВ Одессе задержали 16 нелегалов из Вьетнама, которые думали, что они во Франции
Во Франции умер певец Джонни ХоллидейВо Франции умер певец Джонни Холлидей
В Германии умерла «девушка Джеймса Бонда»В Германии умерла «девушка Джеймса Бонда»
В Хмельницком грабители отравили двух женщин азалептином, одна из них умерлаВ Хмельницком грабители отравили двух женщин азалептином, одна из них умерла
В Грузии женщина умерла от сибирской язвыВ Грузии женщина умерла от сибирской язвы
Украинская претендентка на звание старейшей жительницы Земли умерлаУкраинская претендентка на звание старейшей жительницы Земли умерла
Во Франции запустили SMS-сервис для борьбы с надоедливыми поклонникамиВо Франции запустили SMS-сервис для борьбы с надоедливыми поклонниками
Последние новости
Подгружаем последние новости