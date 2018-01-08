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Победительница «Евровидения-65» умерла во Франции Известная французская певица Франс Галль скончалась утром в воскресенье, 7 января. Об этом сообщает Le Figaro. Галль было 70 лет. По данным СМИ , причиной смерти стало инфекционное заболевание. В середине декабря Галль была госпитализирована. Изабель Галль (настоящее имя) родилась 9 октября 1947 года в Париже. Ее отец, Роберт Галль, певец и автор, писал песни для Эдит Пиаф и Шарля Азнавура. Галль начиная с 1963 года выпустила несколько хитов, в 1965 году победила на конкурсе «Евровидение». Напомним, ранее сообщалось, скончалась известная украинская телеведущая, ресторанный критик Ирина Алцибеева.



golos.ua

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