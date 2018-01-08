В Киеве патрульные обнаружили наркотики в одежде 9-месячного ребенка
В Киеве патрульные обнаружили наркотики в одежде 9-месячного ребенка.
Об этом в соцсети сообщил представитель патрульной полиции
По его словам, коляска с младенцем находилась на улице рядом женщиной, а в коляске был младенец.
На указанное место правоохранители прибыли по вызову, звонившие просили проверить информацию.
«Прибыв на место, проверив по базе, с кем мы имеем дело, увидели, что мужчина и женщина любят и ранее уже несли ответственность за употребление наркотиков. Сделав поверхностную проверку, ничего ву них не обнаружили. Уделив внимание 9-ти месячному ангелочку, заметили в карманчике пакет черного цвета, как потом уже выяснилось, с веществом растительного происхождения. А положили его туда родные в этом мире ему люди - папа и мама. Это сейчас так на Рождество приветствуют своих детей», - описал ситуацию он.
«Не перестаешь удивляться время от времени своей службе и людям, с которыми имеешь каждый день дело. Не всякий полицейский додумается проверить младенца, но опытность и слаженная работа экипажа говорит сама за себя», - добавил Петренко.
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Общество
08.01.2018 02:48