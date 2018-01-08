В Индии жертвами лавин стали уже 23 человека

В результате схода снежных лавин в индийском штате Джамму и Кашмир по последним данным погибли 17 человек.

Об этом сообщает Pune Mirror .

“По меньшей мере 17 человек погибли в результате схождения лавины на трассу в округе Купвара в Джамму и Кашмир, в том числе годовалый ребенок”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще в одном инциденте из-за схождения лавины в районе города Рамнагар в штате Уттаракханд погибли шесть пассажиров мини-автобуса и еще 24 получили травмы.

Напомним, ранее сообщалось, при обследовании лавинных очагов в Закарпатской области обнаружено схождение мокрой лавины с северо-восточной экспозиции горы Темнатик.

Кроме того, в австрийских Альпах 5 января сошла лавина, в результате двое лыжников из Германии погибли под завалами снега.