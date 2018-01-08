В Индии жертвами лавин стали уже 23 человека

В Индии жертвами лавин стали уже 23 человека

В результате схода снежных лавин в индийском штате Джамму и Кашмир по последним данным погибли 17 человек.

Об этом сообщает Pune Mirror.

“По меньшей мере 17 человек погибли в результате схождения лавины на трассу в округе Купвара в Джамму и Кашмир, в том числе годовалый ребенок”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще в одном инциденте из-за схождения лавины в районе города Рамнагар в штате Уттаракханд погибли шесть пассажиров мини-автобуса и еще 24 получили травмы.

Напомним, ранее сообщалось, при обследовании лавинных очагов в Закарпатской области обнаружено схождение мокрой лавины с северо-восточной экспозиции горы Темнатик.

Кроме того, в австрийских Альпах 5 января сошла лавина, в результате двое лыжников из Германии погибли под завалами снега.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Отцом ребенка 12-летней роженицы из Львовской области оказался ее 14-летний двоюродный братОтцом ребенка 12-летней роженицы из Львовской области оказался ее 14-летний двоюродный брат
Он знал, на что шел, женясь на мне, - Ольга Полякова о мужеОн знал, на что шел, женясь на мне, - Ольга Полякова о муже
"Граждане, одумайтесь!": Аброськин ответил на требование людей расследовать убийство Ноздровской"Граждане, одумайтесь!": Аброськин ответил на требование людей расследовать убийство Ноздровской
Участник смертельного ДТП в Харькове отказался обжаловать арестУчастник смертельного ДТП в Харькове отказался обжаловать арест
В Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать ребенка, на которого упал самоубийцаВ Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать ребенка, на которого упал самоубийца
Блок рекламы


Похожие новости
В Австрии под лавиной погибли двое лыжниковВ Австрии под лавиной погибли двое лыжников
В результате шторма «Элеонора» во Франции погибли три человекаВ результате шторма «Элеонора» во Франции погибли три человека
Причиной смерти Ноздровской стали колото-резаные раныПричиной смерти Ноздровской стали колото-резаные раны
В Индии могут ограничить количество ежедневных посетителей Тадж-МахалаВ Индии могут ограничить количество ежедневных посетителей Тадж-Махала
44 человека получили травмы из-за пиротехники в Грузии44 человека получили травмы из-за пиротехники в Грузии
Из-за запуска фейерверков в Германии погибли два человека Из-за запуска фейерверков в Германии погибли два человека
Католические паломники стали меньше посещать РимКатолические паломники стали меньше посещать Рим
В общежитии Запорожья произошел взрыв гранаты, погибли два человека (ФОТО)В общежитии Запорожья произошел взрыв гранаты, погибли два человека (ФОТО)
В Индии при пожаре в кондитерской погибли 12 человекВ Индии при пожаре в кондитерской погибли 12 человек
Стали известны победители премии «Книга года ВВС – 2017»Стали известны победители премии «Книга года ВВС – 2017»
Последние новости
Подгружаем последние новости