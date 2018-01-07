Взрыв в Стокгольме: в полиции сообщили о гибели одного из пострадавших

Мужчина, пострадавший в результате взрыва в Стокгольме (Швеция), который произошел сегодня, 7 января 2018 года, скончался.

Об этом со ссылкой на заявление местной полиции сообщает издание Аftonbladet .

Как сообщается, в результате взрыва в Стокгольме, пострадали 60-летний мужчина и 45-летняя женщина, они были доставлены в больницу.

Вместе с тем, позже в полиции сообщили, что мужчина, который был серьезно ранен после того, как поднял взрывоопасный предмет с земли, позже умер от полученных ран.

Согласно информации Aftonbladet, речь идет о ручной гранате. Кроме того, в полиции заявили, что ничто не указывает на то, что взрыв в Стокгольме был направлен против этих двух пострадавших.

Также в полиции сообщили, что женщина, в частности, получила травмы лица.

Напомним, взрыв в Стокгольмепроизошел 7 января возле станции метро Varby gard, расположенной в муниципалитете Хаддинге.