В Стокгольме произошел взрыв возле станции метро, есть пострадавшие

В Стокгольме (Швеция) произошел взрыв возле станции метро.

Об этом сообщает местный телеканал TV2.

Как сообщается, в результате взрыва 60-летний мужчина и 45-летняя женщина получили ранения, мужчина тяжело ранен.

Имена пострадавших не называются. По данным полиции, пострадавший поднял взрывоопасный предмет с земли, после чего он взорвался. По сообщениям местных СМИ , речь идет о ручную гранату, которую человек поднял. Как сообщается, взрыв произошел на станции метро Varby gard, расположенной в муниципалитете Хаддинге.

На данный момент на месте взрыва работают местные правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, в результате взрыва в индийском штате Джамму и Кашмир погибли минимум четыре полицейский.