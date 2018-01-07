В Стокгольме произошел взрыв возле станции метро, есть пострадавшие

В Стокгольме произошел взрыв возле станции метро, есть пострадавшие (ФОТО)

В Стокгольме (Швеция) произошел взрыв возле станции метро.

Об этом сообщает местный телеканал TV2.

Как сообщается, в результате взрыва 60-летний мужчина и 45-летняя женщина получили ранения, мужчина тяжело ранен. 

Имена пострадавших не называются. По данным полиции, пострадавший поднял взрывоопасный предмет с земли, после чего он взорвался. По сообщениям местных СМИ, речь идет о ручную гранату, которую человек поднял. Как сообщается, взрыв произошел на станции метро Varby gard, расположенной в муниципалитете Хаддинге.

На данный момент на месте взрыва работают местные правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, в результате взрыва в индийском штате Джамму и Кашмир погибли минимум четыре полицейский.




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