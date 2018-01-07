Как МВД крышует нелегальную добычу янтаря под Олевском

Нелегальная добыча янтаря по-прежнему остается одной из нерешенных проблем Украины. Несмотря на многочисленные публикации в прессе, которые показывают истинный масштаб деятельности нелегалов, украинские власти упорно не желают бороться с разграблением недр. И такое бездействие вполне объяснимо. Ведь преступная деятельность такого масштаба никак не может проходить без «крышевания» со стороны правоохранителей. А это значит — чиновники в доле и не хотят терять свой коррупционный доход.

Уже несколько лет первые лица государства обещают остановить масштабный грабеж.

«Два тижні даю силовикам для ліквідації кришування на ділянках видобутку бурштину. 90 % бурштину в Україні видобувається нелегально за кришуванням правоохоронних органів. Під’їду без охорони на одну з трьох західних областей і покажу, яким чином і хто кришує беззаконня!» — писал президент Украины Петр Порошенко в своем Фейсбуке еще 3 июля 2015 года.

С тех про прошло уже 2,5 года, но за это время президент так и не нашел времени, чтобы приехать и показать, кто крышует беззаконие. А может быть, просто не знает, куда конкретно нужно ехать? Ну что ж, тогда Петр Порошенко может обратиться к автору этой статьи — я покажу дорогу.

Один из крупнейших «клондайков» нелегальной добычи янтаря расположен в Олевском районе Житомирской области. Это так называемый «Корабель» — несколько больших приисков, расположенных в окрестностях сел Шебедиха, Обыще, Сущаны, Пояски. Месторождения постоянно меняют свои границы — проплешины в лесу быстро растут, срастаются друг с другом и захватывают новые пространства.

На этих приисках я побывал еще в 2015-м году. Тогда при нашем приближении старатели разбежались по лесам, зато после нашего звонка в милицию на «Корабель» спешно приехало милицейское начальство , губернатор и представители местной власти, которые делали вид, что видят «клондайк» в первый раз.

Прошло два года, но нелегальные «клондайки» в Олевском районе так и продолжают разрастаться. Только теперь уже под контролем правоохранителей, которые за взятки пропускают нелегалов с помпами на работу. Причем, в этом году, благодаря теплой зиме, янтарь копают даже в январе, хотя зимой обычно не сезон.

4 января мне удалось попасть на нелегальный янтарный «клондайк» у села Шебедиха, который охраняется силами МВД . Под видом старателя я проехал в одной из машин через блокпост Нацгвардии и попал на прииск, где увидел работающих копателей. Машины с оборудованием для добычи янтаря едут через блокпост совершенно открыто, и просто платят стоящим там бойцам за проезд.

Попасть на прииск мне помогли местные старатели на условиях полной анонимности. Заранее прошу прощения за качество снимков и видео — снимать разрешали только из машины через не слишком чистые стекла. Само собой, ни о какой открытой съемке на «клондайке» речи быть не могло.

— Если поймут, что ты снимаешь — нам конец. Машину перевернут, побьют. А у тебя в лучшем случае просто отберут телефон. Поэтому выходить нельзя. Если что — ты из Житомира. Документов тут ни у кого не спрашивают, — инструктировали меня перед началом поездки.

Чтобы сойти за старателя мне пришлось накинуть грязную спецовку и резиновые бахилы. На «клондайк» наша группа отправилась рано утром, еще до восхода солнца. Работа на «Корабле» начинается с рассветом.

На часах только 7 утра, но на раздолбанной сельской дороге, что ведет от Олевска к селам Обыще и Шебедиха, уже оживленный траффик. В основном — это убитые до крайней степени порождения советского автопрома. Самая популярная машина здесь — «УАЗик «таблетка». Она же «буханка». Вместительный, дешевый, а главное — проходимый транспорт, способный передвигаться по раскисшим лесным дорогам и болотистой местности. Также часто можно увидеть «Нивы», «Бобики» и «Луазы».

Автомобили идут один за одним. Колонна из десятков машин стягивается к блокпосту.

Впереди стоят люди. Несколько бойцов Нацгвардии одеты в форму, рядом с ними стоят еще какие-то неизвестные парни, один из них в маске-балаклаве. Автомобили тормозят возле них, затем проезжают дальше. Снимки блокпоста через стекло я делал как при въезде, так и при выезде, в разное время, поэтому одни фото темнее, другие светлее.

Качество фото плохое, но людей в форме Нацгвардии на снимке можно различить.

Обратите внимание на этот желтый автомобиль, который пересекает блокпост. Он еще встретится нам на «клондайке»

Свое общение с людьми на блокпосту водитель снимать запрещает. Мы без препятствий проезжаем через нацгвардейцев и отправляемся к месту добычи. Людей в январе заметно меньше, чем было весной и летом. Все-таки в новогодние праздники желающих копать янтарь не так много. Во всю ширь старатели развернутся только в апреле.

Пока едем к прииску, мои спутники успевают рассказать, что поначалу нацгвардия действительно охраняла нелегальные месторождения и препятствовала добыче. Но затем известному житомирскому авторитету по кличке Пират якобы удалось «порешать вопросы» с руководством МВД , и добыча снова заработала под совместным контролем правоохранителей и братвы.

По раскисшей земле выезжаем на «клондайк». Впереди видны машины старателей. В том числе и тот самый желтый минивэн, который мы уже видели на блокпосту.

Проезжаем чуть дальше, и видим как по сторонам кипит работа. В грязной жиже с помпами возятся несколько сотен людей. В сезон старателей на крупных приисках обычно бывает по несколько тысяч.

А это так называемая «фишка» — наружное наблюдение бандитов, выставленное на перекрестке дорог. В случае приближения незнакомых авто с подозрительными номерами человек в машине предупреждает охрану на блокпосту, а те дают сигнал старателям.

Так выглядят уже отработанные места в Олевском районе, где старатели уже все перекопали. Выжженная пустыня, на которой лес снова вырастет в лучшем случае через десятки лет. Эти старые «клондайки» просто бросают, и никто не проводит на них никакой рекультивации. Не восстанавливается плодородный слой, не проводится высадка деревьев.

Если бы такая рекультивация проводилась, то восстановить уничтоженные участки леса можно было бы намного быстрее.

После того, как вояж на «клондайк» был завершен, я решил заглянуть в отделение полиции Олевска, чтобы взять комментарий у местных сотрудников МВД . Там мне удалось пообщаться с начальником Олевской полиции майором Алексеем Зозулей. В ответ на мое предположение, что нацгвардия покрывает нелегальную добычу янтаря, Зозуля заверил, что таких фактов нет:

— Отрабатывали такую информацию, но она не подтвердилась. Подключали сотрудников Овручского межрайонного отделения СБУ , сейчас контролируем работу всех постов, я проверяю регулярно. По добыче янтаря — глобальной добычи нет. «Партизаны» пытаются выскакивать, но мы реагируем, 29 декабря изъяли 6 помп.

Видеозапись комментария Алексея Зозули можно увидеть в этом видеоролике, который мы сняли в Олевском районе.

На самом деле, для того, чтобы узнать, идет добыча янтаря или нет, даже не обязательно ездить на «клондайк». Достаточно просто открыть соответствующую группу «Вконтакте» и посмотреть фотографии, которые выкладывают сами старатели.

29 декабря… Кому-то повезло перед новым годом.

Таким образом, по итогам очередной поездки в места массовой нелегальной добычи янтаря можно констатировать, что грабеж недр продолжается, как и раньше. И представители власти об этом прекрасно знают, так как все происходит с согласия сотрудников МВД и у них на глазах.

Как я уже неоднократно писал ранее, реальный выход из ситуации только один — легализация деятельности старателей и упрощение процедуры получения лицензий для добычи янтаря. В этом случае деятельность старателей приобретет более-менее цивилизованные формы, а теневые доходы янтарной мафии будут официально поступать в бюджет в виде налоговых сборов. Запретами же янтарную лихорадку остановить не получится. Слишком легкие и слишком большие деньги можно заработать таким образом.

Но дальше разговоров в деле легализации дело так и не продвинулось. Нардепы саботируют голосование в Раде, кроме того, нелегалов покрывают и в Кабмине. Чиновники понимают, что в случае легализации добычи янтаря, прокуратура, МВД , СБУ и всевозможные Розенблаты потеряют огромный обьем теневых доходов. А кому охота терять чемоданы черного нала, да еще и перед выборами?