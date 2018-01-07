По еще одной книге автора "Игры престолов" снимут сериал
По еще одной книге автора "Игры престолов" Джорджа Мартина снимут сериал.
Об этом сообщил телеканал
Речь идет об экранизации книги "Ночной полет", написанной в 1980 году. В главной роли сыграет Гретхен Мол, известная по сериалу "Подпольная империя".
Сюжет сериала развернется вокруг группы ученых, которые на космическом корабле отправляются на край Солнечной системы в надежде установить контакт с инопланетянами.
Отмечается, что в создании сериала поучаствуют Universal Cable Productions и Netflix.
Напомним, ранее сообщалось, книгу солиста группы Скрябин Андрея Кузьменко "Я, Победа и Берлин", в основе которой лежат реальные события из жизни музыканта, экранизирует компания Star Media.
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07.01.2018 08:13