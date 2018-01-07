По еще одной книге автора "Игры престолов" снимут сериал

По еще одной книге автора "Игры престолов" Джорджа Мартина снимут сериал.

Об этом сообщил телеканал Syfy .

Речь идет об экранизации книги "Ночной полет", написанной в 1980 году. В главной роли сыграет Гретхен Мол, известная по сериалу "Подпольная империя".

Сюжет сериала развернется вокруг группы ученых, которые на космическом корабле отправляются на край Солнечной системы в надежде установить контакт с инопланетянами.

Отмечается, что в создании сериала поучаствуют Universal Cable Productions и Netflix.

Напомним, ранее сообщалось, книгу солиста группы Скрябин Андрея Кузьменко "Я, Победа и Берлин", в основе которой лежат реальные события из жизни музыканта, экранизирует компания Star Media.