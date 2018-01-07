Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины старинную Библию

Возраст книги еще устанавливают специалисты.

Пограничники Черновицкого отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили у гражданина Молдовы старинную Библию, которую он пытался вывезти из Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба

40-летний гражданин Молдовы прибыл на микроавтобусе "Мерседес-Спринтер" на роSSийской регистрации в пункт пропуска «Сокиряны».

«Во время погранично-таможенного оформления, в ходе осмотра транспортного средства гражданина Молдовы, было обнаружено старинную Библию, которая, возможно, составляет культурную и историческую ценность», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, обнаруженный предмет старины передали для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения.

Напомним, ранее в коробках из-под обуви и чая женщина везла в оккупированный Донбасс драгоценностей на 200 тыс гривен


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