В Австрии под лавиной погибли двое лыжников

Спасателей вызвал третий лыжник, которому удалось спастись.

Фото: mns.gov.ua

Спасатели в субботу нашли тело второго из лыжников, которых накрыло лавиной в Австрии днем ранее. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Двое жителей Баварии катались на лыжах вблизи села Кальс в западном Тироле, когда на них сошла лавина.

Тело одного из лыжников было найдено в пятницу под двухметровым слоем снегом. Второго мужчину нашли только в субботу.

"Медики подтвердили, что он погиб", - сообщили в полиции.

Еще одному лыжнику удалось спастись. Он и вызвал службу спасения. Отмечается, что в спасательной операции участвовали 70 человек.