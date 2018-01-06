В Австрии под лавиной погибли двое лыжников
Спасателей вызвал третий лыжник, которому удалось спастись.
Спасатели в субботу нашли тело второго из лыжников, которых накрыло лавиной в Австрии днем ранее. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Двое жителей Баварии катались на лыжах вблизи села Кальс в западном Тироле, когда на них сошла лавина.
Тело одного из лыжников было найдено в пятницу под двухметровым слоем снегом. Второго мужчину нашли только в субботу.
"Медики подтвердили, что он погиб", - сообщили в полиции.
Еще одному лыжнику удалось спастись. Он и вызвал службу спасения. Отмечается, что в спасательной операции участвовали 70 человек.
Напомним, в США из-за морозов погибли более 20 человек.
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06.01.2018 23:39