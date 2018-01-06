Умер побывавший на Луне космонавт Джон Янг

Умер побывавший на Луне космонавт Джон Янг

В возрасте 87 лет в США умер астронавт NASA Джон Янг, который дважды летал на Луну.

Об этом сообщается на сайте NASA, передает «Дождь».

Янг умер после полученных осложнений от пневмонии. Он работал в NASA 42 года — больше, чем кто-либо за всю историю ведомства.

«Джон относился к той группе космических пионеров, храбрость и преверженность делу которых привели нашу страну к первым крупным достижениям в космосе. Но он не довольствовался этим, а продолжал работу еще долго после своих шести выходов в открытый космос», — говорится в заявлении NASA.

We're saddened by the loss of astronaut John Young, who was 87. Young flew twice to the Moon, walked on its surface & flew the first Space Shuttle mission. He went to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. pic.twitter.com/l4nSwUCMIq — NASA (@NASA) 6 января 2018 г.

До космонавтики Янг был летчиком-испытателем. С 1959 служил лётчиком-испытателем в ВМС. В сентябре 1962 года его отобрали во вторую группу астронавтов США. Он стал первым человеком из группы, вышедшим в открытый космос.

Свой первый полет Янг совершил вместе с Вирджилом Гриссомом на космическом корабле «Джемини-3» в марте 1965 года. При приземлении на обратном пути корабль отклонился от заданной траектории и приводнился в 84 километрах от расчётной точки. Нашли космонавтов только через полчаса. Второй раз Янг полетел уже как командир «Джемини-10» в июле 1966 года.

Третий полет состоялся в мае 1969 года, Янг управлял командным модулем «Аполлона-10». Во время полета проводилась генеральная репетиция высадки на Луну. Четвертый раз Янг полетел в апреле 1972 года на «Аполлоне-16». 20 апреля 1972 года он ступил на поверхность Луны.

В апреле 1981 года состоялся первый пилотируемый полёт STS-1 по программе «Спейс Шаттл», Янг командовал шаттлом «Колумбия». После полета Янга наградили Космической медалью почёта конгресса США — высшей наградой космонавтов. 

Последний раз Янг вышел в космос в конце 1983 года в качестве командира «Колумбии». Он стал первым астронавтом, который шесть раз летал в космос. Янг планировал полететь и в седьмой раз как командир шаттла «Атлантис» в экспедиции STS-61-J 18 августа 1986 года. Он должен был доставить на орбиту космический телескоп «Хаббл». Однако из-за катастрофы «Челленджера» в январе 1986 полеты шаттлов прекратились. 

С 1974 года по 1987 год он руководил бюро астронавтов NASA. А с мая 1987 по февраль 1996 года был помощником директора Космического центра имени Джонсона. В феврале 1996 года он стал техдиректором в этом Космическом центре. На пенсию Янг вышел в 2004 году.




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