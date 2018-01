Умер побывавший на Луне космонавт Джон Янг

В возрасте 87 лет в США умер астронавт NASA Джон Янг, который дважды летал на Луну.

Об этом сообщается на сайте NASA, передает «Дождь».

Янг умер после полученных осложнений от пневмонии. Он работал в NASA 42 года — больше, чем кто-либо за всю историю ведомства.

«Джон относился к той группе космических пионеров, храбрость и преверженность делу которых привели нашу страну к первым крупным достижениям в космосе. Но он не довольствовался этим, а продолжал работу еще долго после своих шести выходов в открытый космос», — говорится в заявлении NASA.