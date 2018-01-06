Четыре женщины обвинили известного американского сценариста в изнасилованиях

Четыре женщины обвинили известного американского сценариста в изнасилованиях

Четыре женщины подали иски против сценариста, режиссера и продюсера Пола Хаггиса.

Об этом передает Buzzfeed.

Сообщается, что вслед за публицистом Хейли Брист, которая подала иск против Хаггиса в декабре, сценариста обвинили в домогательствах и изнасилованиях между 1996 и 2005 годами еще три женщины.

Сценарист "Казино Рояль" и "Малышки на миллион" отрицает эти обвинения.

Как сообщалось ранее, на вручении премии "Золотой глобус-2018" актрисы будут одеты в черное в знак протеста против сексуальных домогательств.

Напомним, в октябре десятки женщин обвинили в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. После этого аналогичные обвинения выдвинули в адрес режиссеров Джеймса Тобэка и Бретта Ратнера, а также актеров Кевина Спейси, Дастина Хоффмана и Стивена Сигала. Также актриса Кристина Коэн обвинила коллегу Эда Вествика в изнасиловании.




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