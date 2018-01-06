Во Львовской области братья занимались разбоем, отобрали сумку с 300 тысячами гривен – полиция
Во Львовской области полиция задержала двух братьев, которые подозреваются в ограблении на 300 тысяч гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Как стало известно, ограбление произошло 5 января, около 9:30 недалеко от Львова – в селе Каменное Пустомытовского района, когда двое мужчин в масках напали на водителя автомобиля Mercedes и, угрожая оружием, отобрали у него сумку с деньгами.
После ограбления нападавшие скрылись на автомобиле Volkswagen.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, к розыску нападавших привлекли работников различных служб и подразделений областной полиции. В тот же день были задержаны двое подозреваемых – братья в возрасте 26 и 30 лет, проживающие во Львове.
У задержанных обнаружили вещественные доказательства причастности к ограблению.
По факту нападения было возбуждено уголовное производство по статье "разбой", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
Между тем, по данным УНИАН со ссылкой на собственные источники, мужчина, который стал жертвой разбойного нападения, накануне через сеть договорился с неизвестным о финансовой операции на 300 тысяч грн. После получения денег львовянин сел в свой автомобиль, где на него и было совершено нападение.
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Общество
06.01.2018 10:10