Во Львовской области братья занимались разбоем, отобрали сумку с 300 тысячами гривен – полиция

Во Львовской области братья занимались разбоем, отобрали сумку с 300 тысячами гривен – полиция

Во Львовской области полиция задержала двух братьев, которые подозреваются в ограблении на  300 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как стало известно, ограбление произошло 5 января, около 9:30 недалеко от Львова – в селе Каменное Пустомытовского района, когда двое мужчин в масках напали на водителя автомобиля Mercedes и, угрожая оружием, отобрали у него сумку с деньгами.

После ограбления нападавшие скрылись на автомобиле Volkswagen.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, к розыску нападавших привлекли работников различных служб и подразделений областной полиции. В тот же день были задержаны двое подозреваемых – братья в возрасте 26 и 30 лет, проживающие во Львове.

У задержанных обнаружили вещественные доказательства причастности к ограблению.

По факту нападения было возбуждено уголовное производство по статье "разбой", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Между тем, по данным УНИАН со ссылкой на собственные источники, мужчина, который стал жертвой разбойного нападения, накануне через сеть договорился с неизвестным о финансовой операции на 300 тысяч грн. После получения денег львовянин сел в свой автомобиль, где на него и было совершено нападение. 




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