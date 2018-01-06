В Донецкой области нашли злоумышленника, который совершил 27 поджогов, чтобы "понаблюдать за пламенем"

Пироману грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

В Донецкой области нашли злоумышленника, который совершил 27 поджогов, чтобы "понаблюдать за пламенем"
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Фото: ГосЧС в Днепропетровской области

Полиция Донецкой области разыскала и задержала 18-летнего жителя Краматорска, который поджигал дома и подъезды, а затем наблюдал, как пожарные борются с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского отдела полиции, передает УНН.

"Пожары устраивал 18-летний местный житель, обычно делал это с 13 до 21 часа. Попадая в подъезд, он разжигал костер на лестничной площадке, чердаке или в подвале. Как он позже признался, главной целью было наблюдение за пожаром. Если пламя угасало, то он возвращался и повторял попытку поджога", - говорится в сообщении.

Злоумышленник всегда находился вблизи пожара и внимательно наблюдал за действиями случайных свидетелей и сотрудников ГосЧС, прибывающих на вызов.

Действуя почти ежедневно, парень в течение месяца совершил 27 поджогов - только чудом при этом никто не пострадал.

Злоумышленнику грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Краматорске сын забил до смерти мать и провел трое суток рядом с ее телом.


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