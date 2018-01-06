Челентано исполнилось 80 лет: лучшие фильмы с участием актера

Адриано Челентано, празднующий сегодня свое 80-летие, всегда был и в первую очередь остается музыкантом. За свои многочисленные достижения на этом поприще он заслуженно считается одним из самых влиятельных и успешных исполнителей в истории итальянской музыки, а на его счету числится 41 студийный альбом и около 600 песен.

Об этом пишет 112.ua.

Несмотря на свою всепоглощающую любовь к музыке, Челентано время от времени уделял внимание и кино, благодаря чему его слава вышла далеко за пределы родной Италии. В качестве актера он был задействован не в очень большом количестве картин (порядка 35), зато некоторые из них удостоились звания шедевров кинематографа.

Серафино (1968)

Ранняя, но далеко не первая актерская работа Челентано. Картина неожиданно получила "Золотой приз" Московского международного кинофестиваля и удостоилась большой чести быть официально дублированной в СССР на киностудии имени Горького. История повествует о не самом умном, но довольно добром деревенском парне Серафино. Внезапная смерть старой тетушки делает юношу обладателем большого состояния, что привлекает к нему внимание родственников, у которых, естественно, свои планы на наследство.

Блеф (1976)

Одна из самых популярных картин с участием итальянского певца и комика, завоевавшая массовую любовь в Европе и странах Советского союза. События фильма, действия которого происходит во Франции 30-х годов, разворачиваются вокруг роковой красавицы Белль Дюк, являющейся по совместительству главой мафии и владелицей казино. Желая свести старые счеты с аферистом Филиппом Бэнгом, Белль нанимает другого мошенника, чтобы тот вытащил ее противника из тюрьмы, позволив с ним поквитаться.

Невезучий папарацци (1977)

Главный герой фильма – симпатичный бульварный фотограф с символичным именем Клик. Чтобы поймать очередную сенсацию, он готов пойти на многое. Из-за этого папарацци постоянно попадает в различные передряги и становится объектом раздражения и ненависти, а порой даже преследования.

Бархатные ручки (1979)

Еще один довольно популярный фильм, в котором Челентано пришлось предстать в роли обаятельного неудачника. Однако в данном случае речь идет скорее о неудачнике под прикрытием. Внезапно разбогатевший инженер Гвидо попал в поле зрения семьи воров. По нелепой случайности те приняли его за грабителя-дилетанта. И вместо того, чтобы объясниться и проститься, Гвидо начинает изображать из себя бедного воришку, ведь на кону – внимание прекрасной девушки.

Укрощение строптивого (1980)

Самая знаменитая картина с участием актера, которая прочно закрепилась во многих списках лучших представителей мирового кинематографа. Полная юмора история противостояния городской спесивой красотки и неискушенного фермера-женоненавистника настолько полюбилась публике, что буквально разошлась на цитаты. Во многом, конечно, это произошло благодаря неплохо переписанной и адаптированной шекспировской пьесе и блистательному дуэту Адриано Челентано и Орнеллы Мути.

Безумно влюбленный (1981)

В этой любимой многими киноленте Челентано вновь встречается со своей экранной возлюбленной Орнеллой Мути. Его герой – обычный водитель римского автобуса, которому судьба преподнесла неожиданный и поистине волшебный подарок. В один прекрасный день его пассажиркой становится самая настоящая принцесса. Считается, что эта неравная история любви является вариацией на тему "Римских каникул" с Одри Хепберн.

Туз (1981)

Мистическая комедия про карточного шулера по кличке Туз не только пришлась по вкусу зрителям Союза, но и запомнилась им присутствием в кадре мотоцикла "Днепр", сделанного на Киевском заводе. Именно на нем рассекал по городу главный герой картины, дела у которого шли с переменным успехом, пока однажды жизнь не повернулась к нему откровенно темной стороной. В тот же вечер, когда игроку удалось сорвать крупный банк, он оказался убитым. Не желая примириться с таким положением дел, Туз принимает решение вернуться на Землю в качестве приведения.

Бинго Бонго (1982)

Очередная знаменитая и выдающаяся работа итальянца, полюбившаяся зрителям во всем мире. Здесь Челентано была поставлена интересная актерская задача – сыграть человека-обезьяну, не имеющую ни малейшего представления не только об этикете, но и о современном обществе в целом. Фильм, наполненный большим количеством юмора, в такой же степени исполнен и правдоподобностью, а в некоторых моментах и вовсе напоминает сатиру.

Особые приметы: красавчик (1983)

Матиа – удачливый писатель, любимец женщин и вообще красавчик. Чтобы не обзаводиться чрезмерными обязательствами и продолжать в свое удовольствие наслаждаться дамским обществом, он придумал хитрый план. Матиа нанял свою юную соседку Микелу изображать его дочь и отпугивать всех, чьи желания и намерения становятся слишком серьезными.

Ворчун (1986)

Предпоследняя киноработа Челентано, в которой он играет недовольного положением дел адвоката Тито Торризи, решившего отправиться в отпуск. Чтобы расслабиться в пути и не быть вовлеченным в лишнюю болтовню, он покупает сразу два соседних места, однако в итоге уступает одно симпатичной безбилетной официантке. Этот неожиданный поворот становится отправной точкой веселых совместных приключений.