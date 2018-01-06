В США в течение года полицейские застрелили почти 1000 человек

Из них 22% - афро-американцы.

В США в течение года полицейские застрелили почти 1000 человек
Фото: theweek.co.uk

В 2017 году из-за применения американскими полицейскими оружия погибли 987 человек. Это на 21 человек больше, чем годом ранее. Такие цифры обнародовало издание Washington Post.

Издание отмечает, что 22% всех застреленных в 2017 году - афро-американцы. Вместе с тем, количество убитых безоружных афро-американцев по сравнению с 2015 годом снизилась с 36 до 19 человек. Больше всего жертв в возрасте от 30 до 44 лет (369) и от 18 до 29 лет (298). Среди погибших 28 подростков.

Как пишет газета, общенациональный подсчет случаев применения огнестрельного оружия полицией начался в 2014 году после убийства темнокожего подростка белым полицейским в округе Сент-Луиса. Гибель Майкла Брауна в августе 2014 спровоцировала массовые беспорядки и демонстрации по всей стране.

Напомним, один из последних случаев применения полицейскими оружия, который закончился смертью, произошел 24 декабря.


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