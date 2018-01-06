Вышел трейлер фильма "Жажда смерти" с Брюсом Уиллисом (ВИДЕО)
В сети появился трейлер фильма "Жажда смерти" с Брюсом Уиллисом в главной роли.
Ролик опубликован на
В картине также снимаются Винсент Д’Онофрио и Элизабет Шу.
Лента является ремейком одноименного фильма 1974 года, посвященного мирному гражданину Полу Кирси, работающему хирургом. Мужчине приходится взять в руки оружие после того, как его жена и дочь становятся жертвами нападения преступников.
Премьера картины ожидается в марте 2018 года.
Напомним, в сети появился новый трейлер заключительной части фильма «50 оттенков серого».
Отметим, что предыдущий трейлер картины появился в ноябре 2017 года.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
06.01.2018 07:50