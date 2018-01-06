Вышел трейлер фильма "Жажда смерти" с Брюсом Уиллисом (ВИДЕО)

Вышел трейлер фильма

В сети появился трейлер фильма "Жажда смерти" с Брюсом Уиллисом в главной роли.

Ролик опубликован на YouTube-канале Movieclips Trailers, об этом сообщают СМИ.

В картине также снимаются Винсент Д’Онофрио и Элизабет Шу.

Лента является ремейком одноименного фильма 1974 года, посвященного мирному гражданину Полу Кирси, работающему хирургом. Мужчине приходится взять в руки оружие после того, как его жена и дочь становятся жертвами нападения преступников.

Премьера картины ожидается в марте 2018 года.

Напомним, в сети появился новый трейлер заключительной части фильма «50 оттенков серого».


Отметим, что предыдущий трейлер картины появился в ноябре 2017 года.




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