В киевском детском саду избили родителей за отказ сдавать деньги – соцсети

В Святошинском районе Киева на территории детского сада № 284 несколько человек избили родителей, отказавшихся сдавать деньги в фонд группы.

Об этом на странице « Батьки SOS » рассказал пользователь Reset Nesty, передает Наш Киев 5 января.

По словам мужчины, поначалу за отказ сдавать деньги родительский комитет запугивал четырех родителей. Позже, после детского утренника, несколько человек в состоянии сильного алкогольного опьянения избили на глазах у детей и взрослых одного из родителей, не согласившегося с поборами.

Пострадавший был госпитализирован.

Как утверждает Reset Nesty, директор детского садика и педагогическая коллегия были в курсе назревающего конфликта, однако после госпитализации родителя никто из руководства детсада не поинтересовался его самочувствием.