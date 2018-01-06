В киевском детском саду избили родителей за отказ сдавать деньги – соцсети
В Святошинском районе Киева на территории детского сада № 284 несколько человек избили родителей, отказавшихся сдавать деньги в фонд группы.
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По словам мужчины, поначалу за отказ сдавать деньги родительский комитет запугивал четырех родителей. Позже, после детского утренника, несколько человек в состоянии сильного алкогольного опьянения избили на глазах у детей и взрослых одного из родителей, не согласившегося с поборами.
Пострадавший был госпитализирован.
Как утверждает Reset Nesty, директор детского садика и педагогическая коллегия были в курсе назревающего конфликта, однако после госпитализации родителя никто из руководства детсада не поинтересовался его самочувствием.
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