Жители Запорожья приносят игрушки к храмам УПЦ МП после того, как ребенка отказались отпевать в церкви

В храмах местной епархии УПЦ КП свершат заупокойное богослужение за душу погибшего ребенка.

В Запорожье присоединились к акции #принеси_куклу. Ее инициировал выходец из Запорожья блогер Юрий Гудименко, который призвал украинцев приносить игрушки под стены храмов УПЦ Московского патриархата из-за того, что представители этой церкви отказались отпевать двухлетнего погибшего мальчика, который был крещен в церкви УПЦ Киевского патриархата.

Один из участников акции Виктор Кривоносов рассказал Радио Свобода, что он возмущен поведением священников и отметил, что "знал об их абсолютно неадекватную позицию относительно иноверцев и раньше, но этот случай просто вопиющий по своей постыдности".

Еще один участник акции Алексей Мосейко отметил, что имел целью поддержать родителей погибшего мальчика.

"Поступок священника Московского патриархата - бесчеловечный и антигуманный. Хотел поддержать родителей в эту трудную минуту - мы на их стороне. Считаю, что если московская церковь существует на нашей земле, то она должна соблюдать и законы нашего государства, и принятый в обществе морально-этического кодекс", - заявил он.

4 января запорожский сайт Forpost сообщил, что священник УПЦ МП, приглашенный ритуальной службой, отказался провести обряд отпевания двухлетнего мальчика. Тот погиб вечером 31 декабря в результате падения на него 39-летнего мужчины, который совершил самоубийство, выпрыгнув из окна многоэтажки. Представитель церкви, несмотря на просьбы родителей, отказался провести ритуал после того, как узнал, что ребенка крестили в церкви УПЦ КП.

После этого родители погибшего ребенка обратились в ближайшую церковь, которая также относится к УПЦ МП, и получили новый отказ в проведении отпевания. Впоследствии на похороны приехал священник УПЦ Киевского патриархата, который и провел ритуал.

5 января митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука провел брифинг, на котором сообщил, что священник, отказавшийся отпевать погибшего мальчика, действовал согласно церковному канону. Представители УПЦ МП называют УПЦ КП "раскольниками", поэтому не признают проведенный теми обряд крещения и приобщение человека к церкви.

В пресс-службе Запорожской епархии УПЦ КП в свою очередь сообщили, что во всех храмах епархии по распоряжению местного епископа Фотия свершат заупокойное богослужение за душу погибшего ребенка.


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