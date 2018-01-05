Из-за снегопада в США отменили авиарейсы, на востоке страны объявлен режим ЧП

Из-за снегопада в США отменили авиарейсы, на востоке страны объявлен режим ЧП (ФОТО)

По состоянию на 5 января 2018 года, в США свирепствует снежный шторм Грейс, который синоптики назвали "циклоном-бомбой" за то с какой скорость он набрал мощность.

Об этом сообщает РБК.

Жертвами шторма уже стали более десятка человек. В 5 штатах объявлено чрезвычайное положение, закрыты школы, а людей просят не выходить на улицу без крайней необходимости.

Предупреждение о метели объявили от южного штата Северная Каролина до северного штата Мэн. Впервые почти за 30 лет снег выпал во Флориде.

Циклон не утихает более суток. Температура воздуха в некоторых регионах страны снизилась до рекордных отметок: в Нью-Йорке -28 градусов, а в Нью-Гемпшире прогнозируют почти 40-градусный мороз.

Несколько тысяч домов обесточены из-за обрыва линий питания. В аэропортах отменены рейсы, как внутри страны так международного сообщения.

Как сообщает NBC New York, сильная метель, которая бушует в трех штатах – Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, привела к изменению в движении транспорта.

Городское метро работает в режиме «плана на холодные погодные условия», поэтому некоторые поезда продолжали движение.

«Мы полностью контролируем ситуацию, и будем это делать в течение дня», — сказал председатель метро Джо Лхтота.

Сотрудники метрополитена работают в усиленном режиме, чтобы продолжать работу.

Паромное сообщение Seastreak приостановлено. Staten Island Ferry работает по измененному графику, NYC Ferry также приостановил обслуживание пассажиров.

Напомним, по состоянию на 3 января, около 22 тыс. домов в Северной Ирландии и Великобритании остались без электричества вследствие действия шторма «Элеонор». По словам очевидцев и данным властей, скорость ветра во время пика шторма достигала 100 миль в час. Часть дорог заблокирована упавшими деревьями.




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