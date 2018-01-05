Из-за снегопада в США отменили авиарейсы, на востоке страны объявлен режим ЧП
По состоянию на 5 января 2018 года, в США свирепствует снежный шторм Грейс, который синоптики назвали "циклоном-бомбой" за то с какой скорость он набрал мощность.
Об этом сообщает
Жертвами шторма уже стали более десятка человек. В 5 штатах объявлено чрезвычайное положение, закрыты школы, а людей просят не выходить на улицу без крайней необходимости.
Предупреждение о метели объявили от южного штата Северная Каролина до северного штата Мэн. Впервые почти за 30 лет снег выпал во Флориде.
Циклон не утихает более суток. Температура воздуха в некоторых регионах страны снизилась до рекордных отметок: в Нью-Йорке -28 градусов, а в Нью-Гемпшире прогнозируют почти 40-градусный мороз.
Несколько тысяч домов обесточены из-за обрыва линий питания. В аэропортах отменены рейсы, как внутри страны так международного сообщения.
Как сообщает
Городское метро работает в режиме «плана на холодные погодные условия», поэтому некоторые поезда продолжали движение.
«Мы полностью контролируем ситуацию, и будем это делать в течение дня», — сказал председатель метро Джо Лхтота.
Сотрудники метрополитена работают в усиленном режиме, чтобы продолжать работу.
Паромное сообщение Seastreak приостановлено. Staten Island Ferry работает по измененному графику, NYC Ferry также приостановил обслуживание пассажиров.
Напомним, по состоянию на 3 января, около 22 тыс. домов в Северной Ирландии и Великобритании остались без электричества вследствие действия шторма «Элеонор». По словам очевидцев и данным властей, скорость ветра во время пика шторма достигала 100 миль в час. Часть дорог заблокирована упавшими деревьями.
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05.01.2018 10:11