Евгения Власова рассказала, кто из артистов помог ей вылечиться
Несколько дней назад Евгения Власова впервые лично прокомментировала проблемы со своим здоровьем, которые привели ее в реанимацию в ноябре 2017 года. Мать звезды украинского-шоу бизнеса собирала средства, чтобы спасти ее жизнь. На днях Евгения Власова вышла в прямой эфир в Instagram и рассказала о состоянии своего здоровья и кто помог ей выбраться из опасной ситуации из-за того, что у нее образовались спайки и развилась непроходимость кишечника спустя 8 лет после операции из-за рака.
«В этот вечер я занималась спортом, хотя мне было плохо. Потом танцевала и вечером я уже оказалась на операционном столе. Это очень неожиданно. Это второй раз в жизни, когда я была готова рвануть в профессию. Впервые было, когда я развелась. Перебесилась. Это 8 лет назад было. И вот сейчас, когда, казалось, отдохнула от своих моментов, собралась на сцену – и снова какое-то испытание», – рассказала Евгения о том дне, когда у нее начались проблемы со здоровьем.
«Была ли поддержка от коллег? Первой позвонила Света Лобода. Хотя мы никогда не общались как подруги. Когда впервые была операция, она спросила что надо. Я говорю ей: “Не надо ничего. Подари мне просто мандариновое дерево”. И она подарила. И в этот раз она просто упрямо. Я говорю: “Светлана, не стоит”. А она говорит: “Жень, я хочу”. Она помогла финансово».
Кроме того, Евгению Власову поддержал певец Виктор Павлик, а также крестный ее дочери Константин Меладзе.
«Было очень приятно. Вы не представляете. Я лежу с закрытыми глазами и тут раздается звонок. Это тот же Константин Меладзе. Я очень люблю его как гения, как человека. Меладзе не остался в стороне, он помог финансово. Звонил Андрей Данилко, веселил меня. Это лучшее, что может случиться с человеком в реанимации – звонок Андрея Данилко», – добавила певица.
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