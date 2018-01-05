Евгения Власова рассказала, кто из артистов помог ей вылечиться

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Несколько дней назад Евгения Власова впервые лично прокомментировала проблемы со своим здоровьем, которые привели ее в реанимацию в ноябре 2017 года. Мать звезды украинского-шоу бизнеса собирала средства, чтобы спасти ее жизнь. На днях Евгения Власова вышла в прямой эфир в Instagram и рассказала о состоянии своего здоровья и кто помог ей выбраться из опасной ситуации из-за того, что у нее образовались спайки и развилась непроходимость кишечника спустя 8 лет после операции из-за рака.

«В этот вечер я занималась спортом, хотя мне было плохо. Потом танцевала и вечером я уже оказалась на операционном столе. Это очень неожиданно. Это второй раз в жизни, когда я была готова рвануть в профессию. Впервые было, когда я развелась. Перебесилась. Это 8 лет назад было. И вот сейчас, когда, казалось, отдохнула от своих моментов, собралась на сцену – и снова какое-то испытание», – рассказала Евгения о том дне, когда у нее начались проблемы со здоровьем.

«Как я себя чувствую? Как человек, который всегда командовал своей жизнью, а теперь понимает, что кто-то командует моей жизнью. Я думала, что вести здоровый образ жизни, пить воду, не курить, гулять, не общаться с плохими людьми… Я думала, этого достаточно, чтобы избежать каких-то моментов в жизни, очистить свое поле. Я считала, этого достаточно. Эти события, я уверена, не просто так происходят», – отметила она.
Певица рассказала, кто из коллег по шоу-бизнесу оказал ей материальную помощь и помогал духовно в момент тяжелой болезни.

«Была ли поддержка от коллег? Первой позвонила Света Лобода. Хотя мы никогда не общались как подруги. Когда впервые была операция, она спросила что надо. Я говорю ей: “Не надо ничего. Подари мне просто мандариновое дерево”. И она подарила. И в этот раз она просто упрямо. Я говорю: “Светлана, не стоит”. А она говорит: “Жень, я хочу”. Она помогла финансово».

Кроме того, Евгению Власову поддержал певец Виктор Павлик, а также крестный ее дочери Константин Меладзе.

«Было очень приятно. Вы не представляете. Я лежу с закрытыми глазами и тут раздается звонок. Это тот же Константин Меладзе. Я очень люблю его как гения, как человека. Меладзе не остался в стороне, он помог финансово. Звонил Андрей Данилко, веселил меня. Это лучшее, что может случиться с человеком в реанимации – звонок Андрея Данилко», – добавила певица.


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