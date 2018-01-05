В Киеве семиклассница попала в больницу после пива с коньяком

В Киеве семиклассница попала в больницу после пива с коньяком

В Киеве юная школьница отравилась алкоголем.

Об этом сообщили очевидцы в паблике Киев Оперативный.

Так, вечером 4 января в Дарницком районе столицы одноклассники решили встретиться на каникулах. Простые, детские развлечения их не интересовали, и школьники решили выпить.

Однако дети не рассчитали с алкоголем, в результате чего одна девочка из компании оказалась в токсикологии «Охматдета». По информации от врачей, ученица седьмого класса выпила 250 граммов коньяка и 0,5 пива. После таких доз спиртного она попала в больницу.

Ранее мы сообщали о случае, когда в Николаеве семилетний мальчик отравился алкоголем.




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