В Киеве семиклассница попала в больницу после пива с коньяком
В Киеве юная школьница отравилась алкоголем.
Об этом сообщили очевидцы в паблике
Так, вечером 4 января в Дарницком районе столицы одноклассники решили встретиться на каникулах. Простые, детские развлечения их не интересовали, и школьники решили выпить.
Однако дети не рассчитали с алкоголем, в результате чего одна девочка из компании оказалась в токсикологии «Охматдета». По информации от врачей, ученица седьмого класса выпила 250 граммов коньяка и 0,5 пива. После таких доз спиртного она попала в больницу.
Ранее мы сообщали о случае, когда в Николаеве семилетний мальчик отравился алкоголем.
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