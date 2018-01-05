55-летняя Деми Мур встречается с 25-летним музыкантом - СМИ

После того, как в 2011 году Деми Мур рассталась с Эштоном Катчером, у нее были непродолжительные романы с Вито Штабелем и ресторатором Гарри Мортоном. А теперь, как сообщают источники, близкие к 55-летней актрисе, она встречается с 25-летним музыкантом Ником Джонасом, близким другом ее дочери Румер.

Об этом сообщает Сегодня .

Известно, что у Джонаса ранее были отношения с женщинами старше него: например, с Кейт Хадсон и австралийской певицей Дельтой Гудрем.

"Ник — самый молодой из мужчин Деми, но, в то же время, он и один из самых зрелых. Он является доказательством того, что возраст — это просто цифры", — добавил инсайдер.

Впрочем, пока ни Деми, ни Ник не комментируют эту информацию.

Напомним, Деми была замужем трижды. С 1980 по 1985 год она была замужем за рок-музыкантом Фдредди Мура, в 1987 вышла замуж за Брюса Уилисса, от которого родила трех дочерей — Румер, Скаут и Таллулу. А в 2005 году Деми вышла замуж за Катчера, с которым рассталась в 2011 году.