В результате утечки газа в Нью-Джерси погиб 1 человек, 41 человек пострадал

В результате утечки газа в Нью-Джерси погиб 1 человек, 41 человек пострадал

В американском штате Нью-Джерси в городе Перт-Амбой в результате утечки газа один человек погиб, еще 41 пострадал.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

Погибла 13-летняя девочка. Также сообщается, что в числе пострадавших — трое ее родственников, они госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным телеканала, также пострадали 27 полицейских.

Утечка газа произошла в 12-этажном жилом доме. Жильцов оперативно эвакуировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.




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