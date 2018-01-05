В результате утечки газа в Нью-Джерси погиб 1 человек, 41 человек пострадал
В американском штате Нью-Джерси в городе Перт-Амбой в результате утечки газа один человек погиб, еще 41 пострадал.
Об этом сообщает телеканал
Погибла 13-летняя девочка. Также сообщается, что в числе пострадавших — трое ее родственников, они госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным телеканала, также пострадали 27 полицейских.
Утечка газа произошла в 12-этажном жилом доме. Жильцов оперативно эвакуировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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