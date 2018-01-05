Украинскую модель госпитализировали после ДТП в США

Украинская модель Елизавета Кузьменко и её подруга фотограф Наталья Кордано были госпитализированы с тяжелыми травмами после аварии в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщил их друг Кирилл Дубровин на своей Facebook-странице, передает « УНН ».

Мужчина обратился за помощью к пользователям сети, заявив, что состояние Кузьменко критическое - у нее зафиксированы черепно-мозговые травмы, переломы костей лица и повреждения внутренних органов.

По данным местной полиции, в аварии пострадали шесть человек. Виновник ДТП, будучи пьяным, врезался в такси, в котором ехали Кузьменко и Кордано. Машина от удара перевернулась. После этого мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан очевидцами и передали в руки правоохранителей, передает CBS Los Angeles.