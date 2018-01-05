В США из-за сильных морозов погибли 12 человек

Синоптики пока не ожидают потепления, а температура может достичь -40 градусов.

В США из-за сильных морозов погибли 12 человек

В США за неделю из-за сильных морозов, охвативших северо-восточную часть страны, погибли 12 человек.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Тысячи домов остались без электроснабжения, нарушено транспортное сообщение.

4 января два главных аэропорта Нью-Йорка прекратили прием и отправление рейсов, около 3500 рейсов были отменены во всем регионе. В Нью-Йорке, Бостоне и других городах закрыты школы.

Даже в южном штате Флорида зафиксированы снегопады.

Синоптики пока не ожидают потепления, а эффективная температура (с учетом сильного ветра) может достичь -40 градусов, когда столбики термометров по Цельсию и Фаренгейту фиксируют одинаковые показатели.

Напомним, на северо-восточную часть США обрушился сильный снегопад и морозы. Больше всего пострадали регион Новая Англия и штаты Массачусетс, Пенсильвания, Флорида, Южная Каролина, Джорджия и Нью-Йорк. в Нью-Йорке из-за непогоды объявлен режим чрезвычайной ситуации.


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