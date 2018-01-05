В Дубае уборщик нашел сумку с бриллиантами
В Дубае уборщик индийского происхождения Винакатар Амана Мотабато обнаружил в столице ОАЭ сумку с бриллиантами и золотом. Свою находку он отнес в полицейский участок.
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Издание сообщает, что сумка была найдена мужчиной во время уборки одного из зданий в районе Аль Кузейс. Ее содержимое оценили в 55 тысяч долларов.
За свой поступок мужчина был награжден благодарственной грамотой, а также специальным подарком. Что именно за подарок был вручен мужчине, не сообщается
Напомним, в аэропорту мексиканской столицы 24 ноября был задержан крупный груз контрабандных бриллиантов, которые перевозил гражданин Испании.
Ранее сообщалось, что в Гонконге мужчина попытался совершить ограбление ювелирного магазина, проглотив девять бриллиантов стоимостью шесть миллионов долларов.
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05.01.2018 02:17