В Дубае уборщик нашел сумку с бриллиантами

В Дубае уборщик индийского происхождения Винакатар Амана Мотабато обнаружил в столице ОАЭ сумку с бриллиантами и золотом. Свою находку он отнес в полицейский участок.

Об этом пишет StepFeed.

Издание сообщает, что сумка была найдена мужчиной во время уборки одного из зданий в районе Аль Кузейс. Ее содержимое оценили в 55 тысяч долларов.

За свой поступок мужчина был награжден благодарственной грамотой, а также специальным подарком. Что именно за подарок был вручен мужчине, не сообщается

Напомним, в аэропорту мексиканской столицы 24 ноября был задержан крупный груз контрабандных бриллиантов, которые перевозил гражданин Испании .

Ранее сообщалось, что в Гонконге мужчина попытался совершить ограбление ювелирного магазина, проглотив девять бриллиантов стоимостью шесть миллионов долларов.

