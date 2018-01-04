Полицейские задержали одессита, который грабил мужчин с сайта знакомств

Мужчина знакомился с жертвами, используя фото своей приятельницы.

В Одессе 36-летний местный житель под видом девушки выманивал на свидания мужчин с сайта знакомств и грабил их.

Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.

"Используя фото своей приятельницы, 36-летний одессит знакомился с мужчинами на сайте знакомств, а после приглашал поклонников на свидание, где отбирал у них ценные вещи", - говорится в сообщении.

Фото: od.npu.gov.ua

В Малиновский отдел полиции обратился один из пострадавших, который сообщил, что его избил и ограбил неизвестный мужчина. Он рассказал, что познакомился в интернете с девушкой, которая предложила встретиться. На положенном месте вместо новой знакомой к нему подошел мужчина, который начал его бить, а затем отобрал деньги и мобильный телефон и скрылся.

О произошедшем потерпевший сообщил в полицию.

Правоохранителям удалось разоблачить и задержать злоумышленника. Также было установлено, что от его действий пострадал еще один гражданин. У него грабитель также отобрал деньги, мобильный телефон и золото.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса (грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

Напомним, киевлянин за три месяца трижды ограбил один и тот же пункт выдачи кредитов.


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